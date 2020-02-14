外交部肯定菲解除對台禁令 籲WHO更正不當列示

外交部14日表示，肯定菲律賓政府解除對台灣旅遊禁令的決定，並對曾經協助此一正面發展的相關機關及人士表達感謝。圖為11日滯留馬尼拉機場旅客。（民眾提供）中央社記者陳妍君傳真 109年2月11日

（中央社記者陳韻聿台北14日電）外交部今天表示，肯定菲律賓政府解除對台灣旅遊禁令的決定，並對曾經協助此一正面發展的相關機關及人士表達感謝，呼籲世界衛生組織（WHO）儘速更正對台灣的不當列示。

武漢肺炎疫情延燒，外交部向國際社會強調，目前台灣疫情管控穩定，政府強化防疫措施，嚴格把關，疫情資訊也公開透明，各種作為受到國際社會肯定。

同時，外交部嚴正向WHO呼籲，公衛防疫無涉政治，台灣與中國互不隸屬，WHO應回歸專業與中立，儘速更正對台灣的不當列示。

外交部認為，因WHO錯誤定義，在公布報告中將台灣納入中國疫區，誤導國際視聽，導致發生特定國家對台灣人發布旅遊禁令、片面宣布與台灣暫停航班等，嚴重影響全球飛航及人民旅遊權益，對台灣政府與人民造成極大困擾。

外交部呼籲，WHO應邀請台灣參與今年世界衛生大會（WHA）及其他WHO的技術性會議、機制與活動。

世界衛生組織（WHO）2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：林淑媛）1090214