傅崐萁恢復黨籍案 江啟臣籲黨說明郝龍斌挺傅

（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨中常會日前通過無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，但後續引發不少爭議，國民黨主席候選人江啟臣今天再次呼籲黨中央應對外說明清楚；另一名候選人郝龍斌則表態支持傅崐萁入黨。

國民黨中常會日前通過傅崐萁恢復黨籍案，但後續程序待完備。知情人士指出，代理主席林榮德近日要中央考紀會18日開會，幫傅崐萁重回國民黨。但由主席指定考紀會開會時間的作法史無前例，引發黨內批評此舉罔顧程序正義、因人設事，甚至傳出花蓮地方黨部出現退黨潮。

江啟臣上午在接受媒體訪問時，面對委傅崐萁恢復黨籍案一事，他表示，這的確在外界有不同看法，甚至認為這中間程序是否符合黨內的程序，他在之前就曾說過，黨中央要清楚對外說明程序有無符合規定，以及要向外界釐清之處；以傅崐萁的案例來看，國民黨立法院黨團在上一屆也處理過類似的個案。

江啟臣說，就是當時金門立委陳玉珍，陳玉珍當初在參選立委時，因內部產生分裂，最終是以無黨籍當選，選後陳玉珍表達願加入國民黨團運作，經過一段時間的磨合後，陳玉珍在議事上以及議題立場都非常配合，最後黨團建議黨中央恢復黨籍。這是另一種做法，建議黨中央可以多方考慮與參採，最重要的是讓這程序，可以符合黨內的程序，同時也須注意外界的觀感。

郝龍斌表示，國民黨現在面臨危機存亡之秋，需要結合各方力量，一起幫助國民黨改革與打拚，傅崐萁在3次總統大選，都是支持國民黨的候選人，這次加入國民黨立法院黨團，也得到支持與認同。

郝龍斌認為，朋友要多，敵人要少，國民黨現在該有一個高度，就是結合所有的力量，做好在野監督的工作，所以不只是他支持傅崐萁其加入國民黨，甚至將來國民黨要跟民眾黨合作，這樣的高度，才能做好在野的工作。（編輯：蘇志宗）1090216