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反擊金溥聰 挺傅派：不要對內動刀讓外界看笑話

最新更新：2020/02/18 12:31
全國青工總會長林杏兒（左2）及黨內青壯代表18日舉行「金溥聰操縱青年傀儡，國民黨的鬥爭不要留給下一代」記者會，呼籲黨內應團結一致，力勸大老們格局要拉高，不要對內動刀、對外解除武裝。中央社記者謝佳璋攝 109年2月18日
全國青工總會長林杏兒（左2）及黨內青壯代表18日舉行「金溥聰操縱青年傀儡，國民黨的鬥爭不要留給下一代」記者會，呼籲黨內應團結一致，力勸大老們格局要拉高，不要對內動刀、對外解除武裝。中央社記者謝佳璋攝 109年2月18日

（中央社記者余祥、王揚宇台北18日電）立委傅崐萁恢復國民黨籍案引發爭議，前國安會秘書長金溥聰今天批傅是定時炸彈，讓傅恢復黨籍是不智之舉；挺傅派的全國青工總會長林杏兒也表示，拜託黨國大老不要對內動刀、對外卸除武裝，外界都在看笑話。

傅崐萁因2009年違紀參選遭到國民黨開除黨籍，國民黨中常會日前通過傅崐萁恢復黨籍案，昨天黃復興黨部在花蓮的黃榮華支部也召開考紀會、委員會通過此案，中央考紀會原定在18日召開會議討論，但出席考紀會委員人數不足，因而取消，傅崐萁案暫緩。

金溥聰昨天與台北市議員徐巧芯等人召開記者會，質疑國民黨若做出倉促及錯誤的決定，將來會付出代價；金溥聰上午接受廣播專訪時，再批傅崐萁是定時炸彈，趁國民黨體弱的時候，趁虛而入，但應由新任黨主席、中常委為此案負政治責任。

國民黨全國青工總會長林杏兒上午則率幾名青壯代表召開記者會強調，上一代不要把鬥爭帶到下一代，青年最痛恨的就是宮廷鬥爭，為什麼在國民黨最需要改革的時候又出現了，她也呼籲，青年要有自我意識，不要被老派的人操縱。

林杏兒說，傅崐萁重回國民黨，第一個要反對的應該是民進黨，結果卻是黨內自己阻擋，未來立法院將是主戰場，傅崐萁是戰將，且在國民黨需要的時候願意重回國民黨，為何不讓他回來，尤其傅崐萁在立法院正副院長選舉時公開挺國民黨候選人，這些都沒有功勞嗎。

林杏兒說，國民黨應廣納外界力量，只要是戰將都要包容，團結向前行，希望黨國大老把格局拉高，不要對內動刀動槍、對外卸除武裝，讓外界看笑話。

她說，花蓮黨員說很多人因為此案退黨，但如果金溥聰繼續帶著年輕人亂，相信全台會有更多黨員退黨，「請別再鬧了，把國民黨還給下一代。」

中央委員陳茂嘉則說，過去10年國民黨家大業大，當然可以拒絕任何人回國民黨，但現在國民黨家徒四壁，「是國民黨需要傅崐萁，而不是傅崐萁需要國民黨。」

此外，民進黨立委鄭運鵬上午接受廣播節目專訪時表示，傅崐萁夫妻在花蓮的勢力，都是國民黨睜一隻眼、閉一隻眼，甚至是協助而來的；國民黨為何要讓傅崐萁予取予求，可以讓他想來就來、想走就走。

鄭運鵬說，金溥聰現在砲轟傅崐萁恢復國民黨籍案，但金溥聰若是清流，選舉時為何不講，花蓮縣的國民黨支持者很清楚，他們在自然狀況下棄保國民黨初選脫穎而出的候選人黃啟嘉，「傅崐萁難道不是國民黨支持起來的，當然是。」（編輯：林孟汝）1090218

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