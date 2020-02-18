武漢肺炎波及 台美日合辦GCTF被迫延期

（中央社記者陳韻聿台北18日電）台美日共同主辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）今年原定舉行約10場研習活動，但外交部今天表示，受武漢肺炎波及，講師和參訓學員遲未能確認，為不影響整體舉辦過程，部分場次將延期。

外交部北美司司長姚金祥今天在例行記者會回覆媒體提問時表示，目前已正式擴大為台灣、美國和日本三邊合作平台的GCTF去年12月召開聯合委員會，決定今年舉行約10個場次的研習活動，涵蓋議題廣泛，包括海洋廢棄物處理、公共衛生、執法合作、網路安全等，規模較去年大。

姚金祥指出，有鑑於武漢肺炎疫情全球蔓延，原定3月舉行的活動可能延到6月，而4月舉行的則延到7月，主要原因為在接洽講師和參訓學員方面，一直難獲確認，為不影響舉辦過程，必須延期。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）1月17日曾在一場公開活動表示，今年的GCTF除了有日本持續作為共同主辦的第三方，還會有第四方夥伴輪流加入共同主辦，第一場即由荷蘭共同主辦，聚焦全球海洋垃圾的解決方案。

荷蘭駐台代表處告訴中央社記者，產官學協作平台「荷蘭循環經濟熱點」（Holland Circular Hotspot）負責人范艾科（Freek van Eijk）原定以荷蘭循環經濟大使的身分來台參加GCTF，分享荷蘭在政策、實務上推動循環經濟的經驗。儘管由荷蘭加入共同主辦的GCTF活動目前由3月延至6月9日至11日舉行，范艾科3月依然將來台拜會各級政府機構，持續推動台荷雙方的國際合作。

荷蘭駐台代表處表示，目前持續尋找和邀請來台參加GCTF的人選，也極力向荷蘭政府說明，台灣的武漢肺炎疫情控管得當。（編輯：林淑媛）1090218