科技防疫 唐鳳：即時口罩地圖是社會創新

（中央社記者游凱翔台北19日電）武漢肺炎疫情造成醫療用口罩需求量大增，「即時口罩地圖」獲得使用者好評。行政院政委唐鳳今天表示，感謝相關單位率先作出有公信力的應用程式，更感謝地圖開發者Howard的社會創新，透過地圖傳播，讓大家知道口罩的販售狀況。

武漢肺炎疫情造成醫療用口罩、消毒酒精的需求量大增，而「即時口罩地圖」網站因為可讓使用者得知所在地附近藥局口罩販售即時狀況，獲得熱烈好評。

唐鳳今天出席為期2天的「美台科技挑戰賽」由美國在台協會（AIT）和美國國務院全球參與中心（GEC）舉辦，主題為「應對不實資訊與宣傳」，受訪時回應科技防疫等相關議題。

唐鳳表示，超商在2月初開始販售口罩時，網路上確實出現相當多關於口罩不實訊息，例如「留言分享送口罩」的不實釣魚廣告，這些是無法透過既有事實查核機制解決的訊息，「原因就是民眾對口罩發放數量與地點，沒有透明方法知道」。

唐鳳表示，因此當開始實施實名制販售口罩時，中央健保署到健保藥局，大家有志一同合作，把資訊公開，這點令人感佩。

唐鳳也說，製作官方版的口罩地圖，除了時間壓力，在不同單位進行開放資料的協調，也面臨不同文化溝通問題，因為以前政府部門在開放資料時，不認為需要即時更新資料，所以一開始是每30分鐘更新一次。

唐鳳指出，但現在很多人透過衛福部疾管署的「疾管家」LINE機器人來查詢，使用者時常邊走邊查，而且買到口罩後，也會馬上查詢是否數量有「減2」，這也反映出使用者不再是每天看統計，而是隨時隨地看統計；因此感謝疾管家與其他口罩地圖相關App開發團隊努力，順應民意從30分鐘進步到30秒鐘更新一次。

唐鳳也感謝衛福部資訊處、健保署、疾管家，因應實名制，率先做出有公信力應用程式，進而產生資料流生態系，更感謝超商口罩地圖開發者Howard的社會創新舉動，在超商販售口罩的階段率先做出應用程式，當後來政府發現民間真正需求時，透過地圖傳播，讓大家都知道口罩的狀況。

針對假訊息的應對方式，唐鳳指出，對抗不實訊息是「預防勝於治療」，目前政府單位都會在不實訊息出現後的半小時內立即上網澄清，透過簡單易懂的幽默方式，讓假訊息比較不容易造成危害，未來將更精進這種方式，並與其他自由民主、理念相近的國家共同分享。（編輯：林興盟）1090219