更多編輯台推薦新聞：
玉里天主堂回收場火災 神父劉一峰忍淚復原
地方

玉里天主堂回收場火災 神父劉一峰忍淚復原

六人行25週年特別節目 原班人馬將夢幻團聚
娛樂

六人行25週年特別節目 原班人馬將夢幻團聚

專題／藥局自主守護最弱勢 讓糖尿病患優先買酒精棉片
生活

專題／藥局自主守護最弱勢 讓糖尿病患優先買酒精棉片

口罩3月初日產千萬片 工具機國家隊完成不可能任務
產經

口罩3月初日產千萬片 工具機國家隊完成不可能任務

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

口罩國家隊成軍防疫 副總統發文致敬

最新更新：2020/02/22 23:11

（中央社台北22日電）副總統陳建仁今天在臉書發文指出，「有口罩國家隊真好」，感謝這個了不起的國家隊，讓我們致上最高的敬意和謝意。

陳副總統說，這是朋友傳給他的感人故事，這群國家隊成員，不但有來自國家級研究機構工研院與財團法人精密機械研發中心（PMC）的技術與人力資源；更有工具機大廠東台、台灣瀧澤科技、永進、亞崴、上銀、大銀等，傾力相助。

副總統指出，平日裡他們是各霸一方的產業龍頭，產值加總近新台幣千億元，沒想到，一場失控的疫情，竟讓這群老闆們甘願放下自己的事業，當起志工。不但無償「出人、出力、出零件」，更史無前例地「自動合體」成一支實力堅強的國家隊。

副總統指出，PMC總經理賴永祥形容，「政府斥資1.8億元，緊急擴建60條口罩產線，若以既有產能估算，至少得半年才能交貨，但現在有了『國家隊』助攻，快速縮短為一個月。」

副總統說，國家隊能迅速成軍，關鍵人物就是工具機公會名譽理事長、東台集團董事長嚴瑞雄。

他指出，嚴瑞雄在公會群組希望號召同業協力建置產線，意外的是，這群忙碌的老闆們，竟都擱下自己的事業，第一時間跳出來幫忙。

副總統的貼文指出，賴永祥印象深刻，2月4日，政府宣布口罩改採實名制，限量販售當天，嚴瑞雄代表工具機業者打給賴永祥，主動要求幫忙。於是，東台董事長嚴瑞雄、瀧澤總經理戴錦雲親自領軍，永進、德大、東培、上銀、亞崴等，亦派出精銳部隊，帶著技術與零組件，北上支援。

「我在業界30多年，第一次看到這樣不分彼此的合作」賴永祥說。

副總統說，一場失控的疫情，社會因口罩之亂，集體焦慮，甚而撕裂對立；所幸，人類互助本能，猶如黑夜中帶來希望的曙光，「謝謝您們！台灣有您們真好！」（編輯：張均懋）1090222

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報