口罩國家隊成軍防疫 副總統發文致敬

（中央社台北22日電）副總統陳建仁今天在臉書發文指出，「有口罩國家隊真好」，感謝這個了不起的國家隊，讓我們致上最高的敬意和謝意。

陳副總統說，這是朋友傳給他的感人故事，這群國家隊成員，不但有來自國家級研究機構工研院與財團法人精密機械研發中心（PMC）的技術與人力資源；更有工具機大廠東台、台灣瀧澤科技、永進、亞崴、上銀、大銀等，傾力相助。

副總統指出，平日裡他們是各霸一方的產業龍頭，產值加總近新台幣千億元，沒想到，一場失控的疫情，竟讓這群老闆們甘願放下自己的事業，當起志工。不但無償「出人、出力、出零件」，更史無前例地「自動合體」成一支實力堅強的國家隊。

副總統指出，PMC總經理賴永祥形容，「政府斥資1.8億元，緊急擴建60條口罩產線，若以既有產能估算，至少得半年才能交貨，但現在有了『國家隊』助攻，快速縮短為一個月。」

副總統說，國家隊能迅速成軍，關鍵人物就是工具機公會名譽理事長、東台集團董事長嚴瑞雄。

他指出，嚴瑞雄在公會群組希望號召同業協力建置產線，意外的是，這群忙碌的老闆們，竟都擱下自己的事業，第一時間跳出來幫忙。

副總統的貼文指出，賴永祥印象深刻，2月4日，政府宣布口罩改採實名制，限量販售當天，嚴瑞雄代表工具機業者打給賴永祥，主動要求幫忙。於是，東台董事長嚴瑞雄、瀧澤總經理戴錦雲親自領軍，永進、德大、東培、上銀、亞崴等，亦派出精銳部隊，帶著技術與零組件，北上支援。

「我在業界30多年，第一次看到這樣不分彼此的合作」賴永祥說。

副總統說，一場失控的疫情，社會因口罩之亂，集體焦慮，甚而撕裂對立；所幸，人類互助本能，猶如黑夜中帶來希望的曙光，「謝謝您們！台灣有您們真好！」（編輯：張均懋）1090222