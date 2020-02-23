維護天池自然保育 內政部：加強偵查巡辦

（中央社記者王承中台北23日電）有宗教團體日前在今年重新開放的南橫天池畔燒金紙。內政部今天表示，已嚴正裁罰。玉山國家公園管理處會同警察人員加強偵查巡辦，看到違法行為就裁罰，再講不聽就適當揭露團體名稱。

南橫公路天池路段因莫拉克颱風受損封閉逾10年，今年重新開放，但日前有宗教團體在天池湖畔進行宗教儀式，有點香及燃燒金紙的行為，遭警方查緝。

內政部今天在臉書紛絲團上發文表示，因莫拉克風災花了10年才開放的南橫天池 ，近期有團體人士在天池周遭燒金紙撒糖果，內政部已嚴正裁罰。

內政部指出，現在玉山國家公園管理處會同警察人員加強偵查巡辦，只要看到違法行為，就依「玉山國家公園區域內禁止事項」裁罰，如果再講不聽，就會適當揭露不良的團體名稱。

內政部表示，「國家自然保育得來不易，需要大家團結守護」。並在文末標註「加強偵查巡辦看到就罰」的標籤。

營建署日前指出，宗教團體的行為已違反「玉山國家公園區域內禁止事項」，包含禁止燃放鞭炮、煙火、焚燒冥紙及設置神壇、祭祀設施；未經核准，禁止燃火；禁止放生、棄養動物等規定，可依「國家公園法」，處以最高新台幣3000元的罰鍰。（編輯：蘇志宗）1090223