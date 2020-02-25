總統接見德在台協會處長 感謝於WHO挺台發言

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天接見德國在台協會處長王子陶，感謝德國這個月在WHO執委會代表歐盟發言，訴求在全球防疫上沒有任何區域應被遺落在資訊分享的過程之外，展現出對台灣的支持。

總統也期盼做為歐盟重要經濟體的德國，能支持台歐盟洽簽投資保障協定，共創三贏。

總統蔡英文上午接見德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）致詞時表示，很高興跟德國的好朋友見面，感謝王子陶處長在她當選連任的第一時間，在「德國在台協會」網站發文祝賀，並且肯定台德的密切夥伴關係。

總統說，台德之間的交流，在王子陶處長和「德國在台協會」的協助下愈來愈密切；在座的副處長施碧娜（Sabrina Schmidt-Koschella）駐台將滿6年，也是非常重要的推手。

今年7月，施碧娜將離台就任新職務，總統藉此機會代表台灣人民表達最深的感謝和祝福。

總統提到，對於台德關係的發展，她很認同王子陶處長上任時所說的，維持並創造更多合作契機非常重要。

總統說，過去1年多來，台德也共同創造了許多成果。像是去年，雙方簽署了自動駕駛技術、道路安全、免試互換駕照、以及轉型正義等4個合作意向書。今年初以來，雙方又簽署了銀行保險監理合作和自動查驗通關兩項協議，持續開展新領域的合作。

總統進一步說明，除了再生能源以及高科技產業的合作，是台德致力發展的目標，也期待跟德國和歐盟能夠持續深化經貿關係，希望作為歐盟重要經濟體的德國，能支持台歐盟洽簽投資保障協定，共創三贏。

總統強調，台灣和德國共享民主、自由、人權等價值，她要感謝德國重視台灣人民的健康權利。在這個月的世界衛生組織（WHO）執委會上，德國代表歐盟27國發言，訴求在全球防疫上，沒有任何區域應該被遺落在資訊分享的過程之外，這也展現出對台灣的支持。

總統指出，今年下半年，德國將擔任歐盟輪值主席，希望德國能繼續發揮影響力，支持台灣的國際參與，讓台灣跟德國能夠在國際場域攜手合作，為世界帶來更多貢獻。（編輯：郭無患）1090225