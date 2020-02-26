動保團體推動保入憲 跨黨派立委支持

（中央社記者陳俊華台北26日電）多個動保團體今天提出動保入憲等8大訴求，跨黨派立委也到場表達支持，盼共同推動動保政策；農委會主委陳吉仲說，若有訂定動物保護入憲，農委會將努力配合。

台灣動物保護行政監督聯盟、台灣防止虐待動物協會、中華民國保護動物協會、中華民國關懷生命協會等動保團體下午舉行「動物保護春茶會」，邀請陳吉仲及民進黨立委林楚茵、黃世杰、國民黨立委林奕華、鄭麗文、葉毓蘭和台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華等人到場。

會中提出8大訴求，包括支持動物保護入憲，明定「動物非物，享有尊嚴，應受法律特別保護」、動物傷害撫慰金法制化、動物保護警察法制化、動物人道救援法制化、動物科學應用資訊公開與分享法制化、實驗動物獸醫專業養成法制化、畜禽魚類友善生產系統法制化、蔬食推廣法制化等。

陳吉仲表示，完全同意畜禽魚類友善生產系統法制化，並推動農地友善環境；至於吃素比吃肉是否更能節能減碳，前提是要看你吃什麼素食、不吃什麼肉，因為不同畜禽的排放量，跟每個蔬菜種植方法、肥料用多少而有不同，應該鼓勵多食用國內蔬果。動保入憲則因牽涉法律，若有訂定將努力配合。

他說，動保警察部分，總統蔡英文已經回應過，農委會每2個月都要提交動物保護的進度報告到總統府，「因為總統追得非常緊，對這議題從不會放鬆」，重點不是叫警察來做動保，而是要執行動保警察的內容是什麼、有動物被虐待時要怎麼執行，才有解套空間。

林楚茵說，團體的8大訴求有些已經具體可行，例如動保警察，修憲部分則因門檻較高，若朝野都有共識，盼讓毛小孩成為生活中一部分。林奕華表示，如何透過完備法令，讓相關動保法令、政策法制化，是可以跨黨派推動。

陳椒華表示，很願意推動實驗動物相關制度，其他議題有需要協助的，她樂意協助。蔡壁如說，她也在倡議健康蔬食運動，一起為地球盡一份小小心力，至於推動「動物入憲」不是偉大的事情，但確實很困難，國會應一起努力做這件事。（編輯：郭萍英）1090226