武漢肺炎紓困 蘇貞昌：雨露均霑不會雨天收傘

財政部長蘇建榮（左起）、行政院長蘇貞昌與經濟部長沈榮津3日在立法院，針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」接受質詢。中央社記者林俊耀攝 109年3月3日

（中央社記者范正祥台北3日電）武漢肺炎疫情影響各行各業，行政院長蘇貞昌今天表示，特別預算的編列要雨露均霑、立竿見影；雨露均霑就是凡是受衝擊的產業，都希望能夠照顧到，並感受到政府在這時候不會雨天收傘。

武漢肺炎疫情持續延燒，立法院今天邀請蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

民進黨立委黃世杰質詢時關切武漢肺炎疫情對國內相關產業造成衝擊，「最嚴重、最明顯的重災區就是航空產業和機場」，他質詢時也關心農業和中小企業。

交通部長林佳龍答覆，航空業這次為了消費者的權益，也為顧全旅行業，確實可以說是最辛苦的產業；「可能我們還要進一步想，除了既有的紓困計畫，還有沒有其他的政策工具，可以幫忙這些航空公司能夠挺住。」

對於黃世杰的質詢，蘇貞昌表示，誠如他在向立法院報告的內容中所指出的，除了防疫優先外，行政院秉持「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加強公建」四大原則，提出各項紓困、振興計畫，並依特別條例的規定，編列完成特別預算案。

蘇貞昌指出，特別預算的編列要雨露均霑、立竿見影；雨露均霑就是凡是受衝擊的產業，都希望能夠照顧到，並感受到政府在這時候不會雨天收傘，還進一步希望給予幫忙，讓危機化為轉機，不但能夠紓困，而且要振興，這是政府的態度。

蘇貞昌表示，懇請立法院能夠儘速通過特別預算，「早日推動更有利」。（編輯：林興盟）1090303