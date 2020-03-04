沈榮津：振興抵用券搭配國旅 傳統市場納入適用

（中央社記者王揚宇台北4日電）經濟部長沈榮津今天表示，振興抵用券要搭配國民旅遊住宿，民眾須透過國內旅宿業者平台取得振興抵用券，且傳統市場會納入振興抵用券適用範圍。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，總金額上限新台幣600億元；其中由經濟部規劃的20億元振興抵用券最受關注。

沈榮津上午出席聯席會議，會前接受媒體採訪時指出，根據經濟部盤點，振興抵用券預計可以用在全台餐飲14萬家、商圈業者28萬家、夜市攤商1萬家、藝文活動與場域1700家，若扣掉重複計算的業者，全台約有35萬家業者可以適用。

行政院初步規劃，振興抵用券採消費折抵方式，共分成4種券，分別可在餐廳、夜市、商圈以及藝文活動抵用。

民進黨立委黃國書下午質詢時詢問，民眾要如何拿到振興抵用券，而傳統市場沒有納入適用對象，他覺得很可惜。

沈榮津說，振興抵用券是搭配國民旅遊住宿，盼能藉此帶動消費，所以民眾須透過國內旅宿業者這個平台取得抵用券，往這邊切入，希望鼓勵大家走出來，傳統市場也會納入振興抵用券適用範圍。

至於何時上路？沈榮津指出，現在還在協調各部會，行政院長蘇貞昌已指示要在2週內完成協調，至於實際執行的期間，要等到疫情和緩之後。（編輯：謝佳珍）1090304