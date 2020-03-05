防武漢肺炎 徐國勇：暫停「全國性」酒測 地方酒測繼續做

（中央社記者陳俊華台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇今天說，「全國性」酒測已經暫時取消，但地區性的酒測有時候需要還是會做；至於酒測棒因為擔心容易會傳染，已經不使用，酒測器則使用單獨的吹嘴。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天繼續審查中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案。

時代力量立委陳椒華質詢時指出，警察檢驗酒測時，民眾吹氣時都會噴到員警的手，讓員警很害怕，她問，酒測值勤勤務是否有發放防護設備、手套等，及是否有相關訓練。

徐國勇表示，現在酒測的偵測棒已經不使用，因為怕容易會有一些傳染，酒測器也都會有單獨的吹嘴，這些都有在注意；另外，「全國性」酒測暫時取消，但地區性的部分，需要時還是會做。（編輯：蘇龍麒）1090305

徐國勇：地方酒測繼續做 酒駕取締不會鬆

（中央社記者陳俊華台北5日電）內政部長徐國勇今天說，為了警力調配、防疫優先，「全國性」的擴大臨檢才會暫時停止，但地方的酒測會繼續做、「絕對不會鬆」，「絕對不會減少酒駕取締的次數和頻率」。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天繼續審查中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案。

徐國勇上午答詢時表示，現在酒測的偵測棒已經不使用，因為怕容易會有一些傳染，酒測器也都會有單獨的吹嘴，這些都有在注意；另外，「全國性」酒測也暫時取消，但地區性的有時候需要還是會做。

徐國勇下午在會議休息時間受訪時表示，「不是不抓酒駕，地方還是會抓酒駕」，暫停「全國性」酒測是因為人力配置、防疫優先，必須把一些警力，像是保一、保四、保五用在有關防疫部分，但地方的酒駕還是會抓，「全國性」的擴大臨檢，為了警力調配、防疫優先才會暫時停止。

徐國勇說，包括考察、考評部分，為了避免造成員警困擾，所以暫時停止，地方的酒測當然還是要進行。

徐國勇表示，「酒駕絕對不會鬆」，事實上大家也知道，現在餐廳生意都很差，很多人不出去吃飯，因為生意不好，在餐廳喝酒的都減少，包括一些八大行業也減少。

徐國勇說，為什麼說「全國性」擴大酒駕臨檢暫時不用，是因為出去喝酒、吃飯的數量都減少，「地方繼續做，絕對不會減少酒駕取締的次數和頻率」。（編輯：蘇志宗）1090305