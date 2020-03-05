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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情12/100

防武漢肺炎病毒散布 研究：例行性消毒有效

最新更新：2020/03/05 11:36
新加坡公布一項新研究顯示，使用常見的消毒水一天清潔物體表面兩次，並清掃地板一次，就能有效消滅病毒。圖為清潔人員消毒捷運手扶梯。中央社記者黃旭昇新北攝　109年2月29日
新加坡公布一項新研究顯示，使用常見的消毒水一天清潔物體表面兩次，並清掃地板一次，就能有效消滅病毒。圖為清潔人員消毒捷運手扶梯。中央社記者黃旭昇新北攝　109年2月29日

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）新加坡公布一項新研究顯示，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者的臥室和廁所會有很大範圍遭病毒汙染，凸顯例行清潔洗手台和馬桶等高度碰觸表面的必要性。

然而，研究指出，使用常見的消毒水一天清潔物體表面兩次，並清掃地板一次，就能有效消滅病毒，民眾只要遵守上述原則，目前的消毒措施足夠預防病毒散布。

中國先前傳出境內不少醫院發生院內感染，造成數十名醫護人員和其他患者間相互傳染，而這項研究隨後發表在「美國醫學會期刊」（JAMA）。

這讓科學家相信傳染途徑除了經由咳嗽外，病毒汙染環境也是一項關鍵因素，但還不清確切範圍有多大。

新加坡國家傳染病中心（NCID）和國防科技研究院（DSO National Laboratories）的研究人員對3名患者進行觀察，這些患者1月底到2月初被隔離在不同房間。

研究人員在14天的隔離期間，從他們的臥房採集5天的樣本。

其中一名患者的臥室經例行清潔之前，先進行樣本採集，另外兩間臥室則是消毒後，才進行採樣程序。

臥室未經消毒的病患在3名患者中病情最輕，僅出現咳嗽的症狀，另外兩名患者出現咳嗽及發燒的中度症狀，其中一人呼吸急促，另一人咳嗽夾帶濃痰。

儘管病情相異，未經消毒臥室中15個採樣經檢驗有13個遭病毒汙染，包括椅子、床架、玻璃窗、地板和電燈開關。

廁所內5個樣本中有3個也遭汙染，包括水槽、門把和馬桶，也進一步證實門把是傳染途徑之一。

空氣樣本經檢驗呈現陰性反應，但空調排氣孔的棉棒樣本呈陽性，病毒飛沫經由夾帶在氣流中，然後從出風口散布。

另外兩間消毒過的臥室內樣本，經檢測則未出現陽性反應。（譯者：黃靖貽/核稿：徐睿承）1090305

發表在「美國醫學會雜誌」的文章：
Air, Surface Environmental, and Personal Protective Equipment Contamination by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a Symptomatic Patient
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