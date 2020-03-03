兒童新樂園等北市多數景點 即起入園須量體溫

（中央社記者梁珮綺台北3日電）防疫大作戰，不僅搭乘大眾運輸工具、進入公部門要量體溫，多數景點也開始量測入園民眾體溫。如兒童新樂園、動物園、台北市天文館等，若民眾發燒，將不得入園。

台北捷運公司表示，即日起，進入兒童新樂園的遊客都必須量額溫，若超過攝氏37.5度，就必須量測耳溫，超過38度的話，不得入園，園方也會勸導遊客配戴口罩，儘速就醫。

台北市動物園發言人曹先紹說，民眾進入動物園前必須量額溫，若超過37.5度，則不得入園；天文館研究組組長吳志剛說，民眾額溫若超過37.5度，同樣不得入館。

防範武漢肺炎，兒童新樂園即日起入園要量額溫，室內活動館也暫停開放，僅室外13項大型遊樂設施仍正常營運。

北捷表示，兒童新樂園大門、設施入口等40處位置設置酒精，供遊客加強手部消毒使用，每天營運前、中、後也加強消毒遊樂設施的座艙、安全桿，只要是遊客常接觸的地方，每4小時會消毒一次，廁間設備如座墊、馬桶蓋、沖水鈕、兒童座椅、無障礙扶手處也指派專人消毒。

動物園則在各館區服務台增設消毒酒精取用點，另規定第一線服務人員必須全程配戴口罩。

天文館在公共區域放置酒精，公共展示品則每天至少3次使用酒精消毒，第一線人員同樣要配戴口罩。（編輯：張銘坤）1090303