41.25億穩定就業 擴大補助失業勞工子女

（中央社記者顧荃、游凱翔台北5日電）因應武漢肺炎疫情衝擊產業，行政院會今天通過勞動部提報穩定就業因應措施，其中失業勞工子女補助原訂3月20日截止申請，將於4月到5月增辦實施，匡列新台幣6000萬元經費。

勞動部上午在行政院會提報穩定就業因應措施，運用就業安定基金及就業保險基金預算，針對減班休息勞工、失業勞工、企業跟微型創業者等四大類型，擬訂近、中、長期3階段計畫，總共編列41.25億元。

在減班休息（無薪假）部分，勞動部日前已經啟動「充電再出發計畫」，提高補助企業辦理訓練費用及勞工參與訓練津貼，減班休息勞工若參與教育訓練，最高可月領新台幣1萬8960元3個月。

中長期則將推動「安心就業計畫」與「僱用安定措施」，補貼減班休息勞工部分薪資差額，最高可月領1萬1000元或1萬5400元，補貼期間為3到6個月。

在失業勞工部分，短期措施除了現有的失業給付機制外，勞動部勞動力發展署副署長施貞仰出席院會後記者會時表示，失業勞工子女就學補助原本108學年度第2學期將於3月20日截止申請，因應疫情衝擊，就安基金框列6000萬元於4月15日至5月31日追加辦理。

補助金額與現行措施相同，高中職學生每名補助4000元至6000元，大專院校每名補助1萬3600元至2萬4000元。

另外，為了協助失業勞工回職場，中期也擬定「安穩僱用計畫」由就安基金2.1億元加上就保基金3.96億元，經費共6億元，補助雇主僱用失業者。

若僱用失業30天以上的失業者，每人每月發給5000元，最長6個月；僱用失業30天以上的特定對象（如中高齡者、身心障礙者等），每人每月發給1萬1000元至1萬3000元，最長一年；僱用失業3個月以上之失業者，每人每月發給9000元，最長一年。

若日後疫情嚴峻，將會啟動「公共服務短期上工計畫」增加就業機會，由就安基金17.82億元，補助各部會或地方政府提出用人計畫，每人補助基本工資2萬3800元，補助3到6個月。

企業部分，若企業實施減班休息，並趁此時改善安全設備，則擴大補助業別，最高補助200萬元；若企業有員工因為疫情停課，將補助企業設置臨時照顧人力鐘點費，以及辦理員工關懷等計畫，經費為2400萬元。

至於微型創業者，則擴大創業鳳凰貸款對象，年滿20歲的失業者、109年1月15日後設立的事業單位，可申請最高200萬元優利貸款，且可暫緩繳付貸款本息、展延還款期限一年。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，有幾位立委特別關心紓困特別預算中為何不見勞動部有編列預算，其實當前首要之務，是以穩住勞雇關係為優先，全力避免企業歇業、造成大規模裁員情況發生，其次才是一旦勞工生計受影響時，要提供各種適當照顧；這不只是勞動部的事，每個主管行業別的部會都有責任，就企業、勞工及勞工的家庭，都要共同來照顧。（編輯：謝佳珍）1090305