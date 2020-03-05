綠委：肺炎疫情衝擊故宮北院來客數 2月少8成

（中央社記者王揚宇台北5日電）民進黨立委吳思瑤今天說，受武漢肺炎疫情影響，藝文產業哀鴻遍野，故宮北院2月來客數少了8成，而且表演藝術聯盟表示，根據兩廳院售票系統統計，截至4月底前有70個場次延期或取消。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

吳思瑤質詢時指出，因武漢肺炎疫情影響，觀光客人數下降，連帶影響旅客參訪故宮的意願。根據故宮提供的數據資料顯示，1月28日至2月3日故宮北院參觀人次為2萬5450人，相較去年同期下降近7成，而2月來客數少了8成。

吳思瑤也指出，表演藝術聯盟表示，根據兩廳院售票系統統計，截至4月底前，共計43檔節目取消或延後，占總檔次7.26%，共計70場次取消或延後，占總演出場次5.96%，票房將短收1926萬元，對藝文團隊影響甚大。

吳思瑤也針對未來藝文產業的防疫、紓困問題提出建議，包括確保文化場館的防疫物資與安全、保障藝文人士工作權、政府擴大藝文採購及發展博物館線上虛擬導覽等。

文化部長鄭麗君回應，文化部從春節期間就展開場館防疫措施，並且持續滾動修正指引事項，同時也責成各相關單位超前部署，也會配合指揮中心的指引；此外，藝文工作者有一定比例是自然人，也有納入這次的紓困範圍，而藝文獎助條例已有初步條文，也正在做最後彙整，就不同勞動類型進行保障。

鄭麗君也說，採購有不同類型，要考量疫情，整體而言，現在應該是防疫為重、紓困在前、振興在後，對於立委的建議會納入思考。（編輯：林興盟）1090305