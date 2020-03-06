國民黨魁補選 郝龍斌估拿8萬票就當選

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨主席選舉明天投票，候選人郝龍斌今天表示，受到疫情影響，再加上投開票所少，他估投票率不會超過4成，只要拿下7萬5000票至8萬票就當選，他也朝這個方向努力。

國民黨主席選舉7日舉行，由前副主席郝龍斌和青壯派立委江啟臣兩人競爭；此次具有投票權的黨員有34萬5000多人。

郝龍斌上午接受廣播專訪時估計，此次投票率不會超過4成，開出的票約14萬，基本上只要拿到7萬5000票至8萬票就當選，他也朝這個方向努力，既然參選，就是要贏。

由於黃復興黨員約8萬多人，外界認為「得黃復興者得主席」，郝龍斌表示，黃復興黨員國家意識高、較團結，投票率也較高，在這一塊他的確占優勢，但黃復興黨員年齡偏高，如何鼓勵他們出來投票也是有難度。

郝龍斌說，每個人都各有優勢，像江啟臣因地緣關係在中彰投具優勢，雙北他則比較有信心。

至於江啟臣指控黨內的抹黑文宣事件，郝龍斌說，他並不知情，但也不敢說一定不是自己的支持者所為，他呼籲支持者要和平理性。

他也表示，國民黨任何一點小事都造成分裂，外鬥外行、內鬥內行就是下一任主席要優先處理的事。

在兩岸論述上，郝龍斌說，國民黨的核心理念就是捍衛中華民國、反對台獨，國民黨也反對任何形式的台獨，無論是顯性或隱性。

郝龍斌也主張，中常委必須要有民意基礎，未來中常委選舉應分北、中、南、東4區按人口比例產生，且一半以上應曾任議員以上公職；由於中常委選舉請客吃飯、綁樁、換票聯盟情況嚴重，他也考慮未來中常委選舉改由黨員直選。（編輯：林興盟）1090306