蘇貞昌：馬政府舉債發消費券 沒刺激消費好可惜

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北6日電）行政院長蘇貞昌今天說，去年商圈夜市抵用券創造很高效益，這次一定會更好，最不好的就是馬政府舉債新台幣839億元、每人發3600元，也沒刺激到消費，「好可惜」。

立法院會今天邀蘇貞昌及內閣官員進行施政總質詢。民進黨立委賴惠員質詢時，關注振興抵用券使用方式？經濟部長沈榮津答詢時說，振興抵用券要雨露均霑、讓消費者方便，達到刺激消費的效果，朝這3個方向進行。

蘇貞昌表示，感謝立法院最快速通過振興特別條例，現在正審查特別預算，目前就是防疫優先，當疫情和緩的時候，鼓勵大家出來消費、活動；母法通過後，以最快速通過子法，並且預算通過後就快速實行。

賴惠員問，振興抵用券到底要發600元、800元，或是1000元、2000元甚至更多？蘇貞昌說，行政院講一個原則，就是雨露均霑、立竿見影，各部會就業管項目，像經濟部就有商圈、夜市，文化部就有表演、展演場所等，各部會有業管項目會仔細規劃相關子法，預算通過後，各部會推出引誘型的刺激消費。

蘇貞昌說，去年商圈夜市抵用券創造很高效益，這次會再更好，「如果做得好，還可以再累計、再增加」；賴惠員問，有自信做更好嗎？蘇貞昌說，「一定，最不好的就上次馬政府去借貸839億舉債，一人發3600塊」，也沒有刺激到消費，「好可惜」。

蘇貞昌表示，這次沒有舉債800多億元，對於各部會去年刺激消費的做法，「不但做得好，這次一定會更好」；至於下星期是否能公佈施行細則？蘇貞昌說，各部會都會推出來，「應該可以」。

賴惠員也關切衛生福利部長陳時中身體狀況如何？陳時中說，「沒有問題啊」；國民黨立委洪孟楷質詢也說，陳時中昨晚10時多開記者會，今天一早又到立法院會備詢，中午休息後，下午回疫情指揮中心開記者會，結束又來立法院備詢，這樣一路下來，全國人民也看在眼裡，會不會累？陳時中表示，這是職責所在。（編輯：蘇志宗）1090306