國民黨主席補選7日登場 郝龍斌江啟臣激戰

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨主席補選、中常委改選明天舉行，考紀會今天開會討論黨主席候選人、立委江啟臣具名檢舉的抹黑文宣案，對手前國民黨副主席郝龍斌也回應手上也有很多被抹黑的資料，考紀會在選前卻只討論江檢舉的案件，並不妥當。

國民黨主席補選、中常委選舉明天上午8時至下午4時投票，全國共分271個投開票所，投票完畢後隨即開票。

黨主席補選由前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣角逐，郝龍斌主打專職黨主席，培養國民黨的接班梯隊；江啟臣則搭上世代交替浪潮，盼國民黨各方面能數位化、現代化，更接地氣、能與年輕世代溝通。

這次黨主席選舉人數有34萬5971人，其中黃復興各支黨部就有8萬3307人，被外界形容為「得黃復興者得主席」。

在選舉前夕，郝龍斌打出父親郝柏村牌，訴求黃復興黨員歸隊，他表示，做為郝柏村的兒子，他有著與生俱來的責任，尤其是父親一輩子的志業「捍衛中華民國」。

郝龍斌呼籲，「關鍵時刻，關鍵選擇，」他一定會堅守國民黨的核心價值，把國民黨帶回勝選的道路，捍衛中華民國、反對任何形式的台獨。

江啟臣則在選前一天拜會前主席吳伯雄，江啟臣會後轉述說，吳伯雄關心國民黨的未來，希望國民黨多栽培、重視年輕人，國民黨也需要年輕化，跟各世代互動對話。

國民黨中央考紀會在選前一天開會，討論江啟臣具名檢舉的抹黑文宣案，江啟臣指該份文宣以政見對照的方式，暗指自己支持隱性台獨等；考紀會會後透過新聞稿表示，將會同中央選舉監察委員會繼續查辦，絕不容許任何勢力企圖影響選舉結果。

郝龍斌下午臨時召開記者會指出，他也有很多被抹黑 、攻擊的資料，但他一直不願提出，就是因為容易造成誤會和影射，對黨內和諧不好。他批評，考紀會今天不去討論其他考紀案件，而去討論江啟臣檢舉的抹黑文宣案並不妥當，尤其最後沒有結論也不妥當。

郝龍斌與江啟臣選前一天仍激烈交鋒，戰況膠著，最後將由誰擔任新任黨主席，明天揭曉。

在中常委選舉部分，有現任中常委17位，外加新登記32位，共49位中央委員完成登記，黨代表將從中選出32人，組成新任中常會。

雖然常委改選被賦予內造化和年輕化的期待，但熟悉黨內選舉的黨務人士認為，由於中常委選制未改變，選票結構仍相同，最後還是換票聯盟決勝負。

由於這次選戰正值防疫期間，國民黨透過各種管道加強宣導，呼籲黨員戴口罩到場投票，出門前請自行測量體溫；黨中央也做好各項防疫措施，投票期間每個投票所都會維持空氣順暢，每小時進行1次酒精消毒，工作人員一律戴口罩，並控制投票所人流，讓投票者維持適當間隔。

原國民黨主席吳敦義為總統立委敗選辭職，這次補選出的黨主席任期到明年5月20日。國民黨強調，黨正面臨關鍵轉型時刻，黨主席補選暨中常委選舉與黨的改造與改革工程息息相關，呼籲所有關心黨未來發展的黨員，務必站出來投下關鍵一票，唯有黨員的持續關注，才能讓黨的改革更接地氣、行穩致遠。（編輯：蘇志宗）1090306