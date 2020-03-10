外交生涯最後一站 日駐台代表：全力提升雙邊關係

日本駐台代表專訪（中央社記者侯姿瑩台北10日電）從事外交近40年的日本新任駐台代表泉裕泰表示，外交生涯最後一站來台，「格外高興」，台灣是日本寶貴的好朋友，日台關係如同家人。他自稱「非常愛台灣」，並說未來將全力以赴，提升雙邊關係。

出生於廣島縣、現年62歲的泉裕泰（姓泉，名裕泰）是日本資深外交官，1981年進入外務省工作，曾任日本駐孟加拉大使、駐美公使，也曾派駐英國、中國北京及上海等地；過去的職務還包括外務省中國課課長。

泉裕泰於去年11月來台接任日本台灣交流協會台北事務所代表，是首次派駐台灣。他日前接受中央社專訪時表示，曾經5次派駐中國，前後長達15年，在中國的任期內，有辛苦、也有美好回憶，中國的書畫、戲劇教了他許多書上學不到的事。

事實上，中國文學、書法都難不倒泉裕泰。2010年至2013年擔任日本駐上海總領事期間，他開始學習書法，包括楷書、草書等5種不同字體。當時的揮毫作品也跟著他一起來到台北，掛在代表辦公室進門後最顯著位置的，是他以4個小時書寫的李白詩作「長干行」。

雖然是首次派駐台灣，但泉裕泰對台灣並不陌生。2005年9月起，日本給予台灣民眾免簽待遇，時任中國課長的他即是重要推手之一。

李登輝在2000年5月卸下總統職務後曾訪問日本，但每次申請簽證都引發討論，也讓日本政府面對來自中國的壓力。泉裕泰在專訪中提到，他曾建議，日本給予台灣民眾免簽待遇，李登輝訪日的問題就自然解決了。

對於外交生涯最後一站來到台灣，泉裕泰感到「格外高興」，台灣是日本寶貴的好朋友。來台之後，他親身感受到台灣人的溫暖及日台之間的友誼，更想大聲說：「非常愛台灣」。

在外交生涯的最後一站，「我的使命就是為提升台日關係，全力以赴」，泉裕泰說，「外交最終目標就是能夠讓當地民眾喜歡日本」，在這方面，日本與台灣之間已有很深的基礎，他的任務就是加深日台之間友誼。

為此，他將從2大方面著手，包括加強日台文化交流，以及進一步強化雙邊的經濟關係，促進日台攜手進軍第三國市場。

談起台日關係，他表示，日台之間彼此有難的時候，都會互相幫忙、合作。不論是2011年的日本東北大地震或是去年沖繩首里城大火，每當日本遇到災害時，台灣朋友們總是率先發聲，為日本加油打氣、提供協助。

「日本跟台灣將對方視為像家人一樣的朋友」，他觀察，日台之間有深厚的感情，「台灣對日本來說，是全世界最好的朋友」。不過即便如此，他認為，雙方仍應彼此尊重、避免過度依賴對方，藉以深化彼此的關係。

來台4個月，泉裕泰發現，台灣直到現在仍用心保留日本時期的建築。走進台灣總統府的那一刻，也讓他十分感動。

總統府前身為日治時代的台灣總督府，於1919年落成；光復後，這棟建築物於1950年正式成為中華民國總統府。專訪當天，泉裕泰特別繫上總統府贈予的建築百年紀念領帶。

喜愛台灣牛肉麵的泉裕泰也不忘重申，希望未來能夠全台走透透，品嚐各地美食，深入了解台灣的文化與歷史。（編輯：林淑媛）1090310