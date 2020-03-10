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愛奇藝非法上架 蘇貞昌：不能讓中國達併吞目的

最新更新：2020/03/10 11:59

（中央社記者陳俊華台北10日電）民進黨立委范雲今天關注愛奇藝非法上架議題。行政院長蘇貞昌說，將請副院長召集相關部會，若法不夠就修法，並請立法院大力支持，「一定不能讓中國達到併吞台灣目的」。

立法院會今天邀請蘇貞昌及內閣官員列席，繼續進行施政總質詢。范雲質詢時指出，來自中國的影音串流平台「愛奇藝」在台灣有超過600萬人次下載，但國家通訊傳播委員會（NCC）過去都表達無法可管，只管平台、不管內容，同樣是影音串流平台的「Netflix」卻是合法上架，還能規劃如何保障台灣本土文化商品。

范雲說，愛奇藝已經「非法繞道」進入台灣，沒辦法要求保障台灣影視節目比例，也不能跟文化部對中國大陸限制政策一致，也不能要求它承諾若有台灣節目的話不能有言論限制。她認為文化影響力非常大，不能任由愛奇藝非法上架，請蘇貞昌協調不同部會進行管制。

蘇貞昌答詢時表示，中國要併吞台灣無所不用其極，飛機繞台還看得見，像中國有個政策要「入島、入戶、入腦」，一定要防止，就好像無人機如果非法，一定要讓它掉下來，「這我來請副院長召集相關部會」，如果法不夠該修法，就請立法院大力支持，一定不能讓中國達到併吞台灣目的。

NCC代理主任委員陳耀祥表示，去年9月經過行政院決議後，NCC才接了OTT TV業務，目前沒有相關法律規範，才會努力進行「網際網路視聽服務法草案」，大概是全世界第一部相關法律。

他說，「愛奇藝不是不處理，而是要特別處理」，因涉及中國威脅問題、兩岸文化交流問題，行政院裡也開過幾次會，陸委會、文化部、經濟部都有參與。

陳耀祥說，究竟如何處理愛奇藝，NCC必須要跟陸委會、文化部協商，兩岸人民關係條例等法律都是前網路時代的法律，但進入網際網路時代來講，產業發展趨勢變成開放性網路世代，必須另外加以處理。（編輯：趙蔚蘭）1090310

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