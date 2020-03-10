樂生重建問題 立委籲衛福部傾聽院民心聲

（中央社記者郭建伸台北10日電）台灣人權促進會、青年樂生聯盟、台灣蠻野心足生態協會等公民團體今天在立法院舉行記者會，呼籲政府正式樂生園區重建問題。時力立委邱顯智指出，樂生是國家的恥辱，呼籲衛福部傾聽院民心聲。

樂生療養院是台灣第一座漢生病收留所，行政院於2017年通過「樂生園區整體發展計畫」，並於去年12月動工修建漢生醫療人權園區；不過樂生保留自救會2月曾偕院民赴行政院抗議，呼籲政院應通盤檢討樂生重建計畫。

台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，衛生福利部想打造「國家漢生病醫療人權園區」，但其實療養院民並無法參與規劃設計，不僅破壞歷史原貌也造成院民再度迫遷。

施逸翔說，雖然現在衛福部為全體國人守護疫情，但他們仍決定今天舉行記者會，盼衛生福利部長陳時中能夠好好解決樂生療養院的爭議。

青年樂生聯盟代表林秀芃指出，以前的樂生療養院位於山坡地，但1994年時政府選定為捷運新莊機場，造成樂生院迫遷、挖斷山坡地；2007年時，時任行政院長蘇貞昌拍板部分保留方案，雖然有部分山坡地保留，但也有部分被挖斷，其中挖斷部分含有舊院區通往新莊中正路院區道路，形成9公尺高低差。

林秀芃說，台大城鄉基金會曾與樂生院民做參與式設計，希望在高低差間打造緩坡大平台；但行政院、衛福部、台北市捷運局沒有好好跟院民溝通，就強行施工漢生病醫療人權園區，改用便宜行事的人行陸橋，甚至在療養院大門做電梯，及多處轉彎的無障礙坡道。

林秀芃指出，由於坡道要轉彎8次且累計旋轉達630度，因此反而變成有障礙坡道，樂生院民也表明，因為手腳不便，他們不會使用這個坡道，而這也是人權園區最大的爭議。

邱顯智指出，樂生院問題是國家的恥辱，從日治時代開始就錯誤的公共衛生政策，導致不應該被關在療養院的患者，後來國民政府來台又延續這個錯誤政策，導致許多阿公阿嬤陪葬了一輩子青春。

邱顯智說，許多人權園區都有斑斑血淚歷史，如綠島和景美人權園區，或是納粹集中營改建的園區，是為避免後人發生同樣錯誤；不過漢生病醫療人權園區，反而變成迫害原本院民，痛批相當荒謬。

邱顯智呼籲，衛福部應該真的聽到療養院民的聲音，應該睜開眼睛、認真傾聽院民心聲。（編輯：蘇龍麒）1090310