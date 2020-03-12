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首頁 / 政治

政院紓困8子法 補貼國家公園與郵輪場站業者

最新更新：2020/03/12 16:05

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院今天公布因應武漢肺炎產業紓困8項子法，包括將補貼營運困難的國家公園區內事業最高3個月全額租金與權利金；以及郵輪場站內的免稅店等承租業者，9個月全額場地租金等。

因應武漢肺炎條例，立法院2月25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，行政院長蘇貞昌要求兩週內要訂出相關子法。

政務委員羅秉成上午出席行政院院會後記者會時表示，已完成11項子法跟1項公告，其中8項是各部會與紓困振興有關的子法；另3項子法是衛福部會商相關機關所定，包括防疫補償1000元、雇主給予隔離防疫者薪資可加倍抵稅、以及徵用生產設備與防疫物資補償辦法，皆已完成公告；1項公告則是衛福部公告口罩為防疫物資。

8項子法包括內政部對營運困難的國家公園區內事業提供紓困，如園區內商店、停車場、住宿等設施，自109年2月起補貼權利金及租金50%，為期3個月；視遊客減少情形，如遊客大幅減少70%以上，將可全額補貼。

交通部對運輸業、旅行業、觀光旅宿業等提供紓困、稅費補助等，由於因防疫禁止國際郵輪靠港，將補貼郵輪場站內的免稅店等承租業者，9個月全額場地租金補貼。

衛福部對醫療機構、長照機構的紓困補償辦法；經濟部對製造業、服務業等各產業的貸款展延、資金周轉、振興優利貸款等，並可發放振興抵用券；文化部對出版、表演藝術、影視、音樂等產業補助最高250萬元與利息補貼；農委會提供農漁業紓困貸款、補貼利息。

另有原住民族委員會對原民產業提供行動支付回饋、部落景觀優化最高40萬元、產業多元行銷補助最高200萬元；客家委員會補助客庄產業等。

政務委員龔明鑫表示，秉持行政院長蘇貞昌指示紓困要雨露均霑、立竿見影、固本強身等原則，這次總共有8個部會提出子法，將服務業、製造業、交通運輸旅運等都納入，經濟部提出的中小企業紓困貸款完全不限產業，有受到影響皆可申請。

龔明鑫說，除了振興抵用券之外，疫情後振興部分，其他部會也有相關措施，例如交通部推出國旅、客委會的客庄旅遊等，鼓勵民眾出門走走；待國際疫情受到控制後，也會啟動吸引國外旅客來台方案。（編輯：林淑媛）1090312

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