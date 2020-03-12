傳吳斯懷索取機密資料 國防部：未涉機密

（中央社記者游凱翔、范正祥台北12日電）外傳國民黨籍、立法院社會福利及衛生環境委員會立委吳斯懷向國防部索取機密資料。國防部回應，這次提供給委員的資料是依據國防報告書等公開資訊，未涉及機密的內容。

多家媒體報導，未在外交及國防委員會的吳斯懷卻向國防部索取資通電軍、陸海空軍人力編制、聯兵營戰力規劃等機密資料，引起議論。

國防部回應，立法委員基於權責監督各行政部門施政情形，國防部會依法提供相關資料，而這次提供吳斯懷的資料，都是依據國防報告書、四年期國防檢討等公開資訊，未涉及機密內容。

國防部強調，立法委員索取機密資料時，均會依照國家機密保護法的規範處理。

軍方人士受訪指出，基本上立委出於職權向國防部索取普通、機密資料時依法不能夠不提供，但機密資料只限於立委本人閱覽，並不能夠給助理其他人閱覽，因此為了防範立委將資料給媒體、助理或有心人士，通常都會由主官前往立委辦公室「面對面」報告，但不會將書面資料留下。

至於國防部有無可能不給機密資料或應變方式。他指出，基本上國防部依法不能不給資料，但也有可能給予「六分真、四分假」的資料，是真是假只有國防部知道，又或者採取面對面報告的方式，防止機密外洩。

對於外界的質疑，多家媒體試圖連絡吳斯懷詢問看法，但截至晚間他未接電話，轉接到語音信箱，也尚未回覆記者的傳訊提問。

據民視報導，吳斯懷說，「行使立委職權，我對每個部會都提出基本資料的需求，作為問政的參考，而且我所提出來對各部會基本資料需求，都是在網路上或者公告上是公開的資料，只是希望相關的部會幫我彙整一下，方便我們的數據整理跟問政，沒有其他任何的涵義。」

吳斯懷主張，身為退伍將領，專長又在國防，針對國防白皮書等公開資料進一步研討，一切合情合理。（編輯：蘇志宗）1090312