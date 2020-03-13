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互訪人次成長2成 以色列歡迎台灣觀光投資

最新更新：2020/03/13 16:07

（中央社記者陳韻聿台北13日電）駐台北以色列經濟文化辦事處今天說，以台去年雙邊經貿及觀光交流顯著成長；相較於2018年，雙方旅客總人次去年成長近20%。駐台代表柯思畢期待更多台灣人赴以色列觀光和投資。

駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）告訴中央社記者指出，台灣和以色列有許多相似之處，雙邊的面積都不大、天然資源不足，卻擁有許多高科技和新創人才，且重視教育及科學。

此外，以台在產業方面各具優勢及互補性，雙方皆是出口貿易導向的經濟體，以色列的強項包括醫療和資訊科技，而台灣則在半導體和硬體製造領域有特出表現。

駐台北以色列經濟文化辦事處的數據顯示，2019年以色列和台灣的雙邊貿易總額為16.53億美元，2018年則為15.75億美元，去年成長約5%。

駐台北以色列經濟文化辦事處指出，以色列出口至台灣的產品以電子儀器、醫學器材、資訊科技產品、各式軟體及化學產品等為大宗，台灣出口至以色列的產品則以電子儀器、橡膠、金屬類產品為主。

在人與人之間的來往方面，2018年台以間旅客總人次為2萬3323，去年則為2萬7930人次，較2018年成長近20%。其中，無論是去年或2018年，台灣赴以色列人次皆比以色列赴台灣人次多。

柯思畢說，近年來以台各項交流穩定成長，去年的雙邊合作在質與量方面皆達新高峰，他期待更多台灣民眾和企業前往以色列觀光或拓展商機。（編輯：蘇志宗）1090313

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