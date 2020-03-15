江韓會登場 江啟臣盼聚焦重點趕快行動

（中央社記者程啟峰高雄15日電）國民黨主席江啟臣今天與高雄市長韓國瑜今天聯袂出席光德寺淨心老和尚圓寂讚頌會，江啟臣指出，希望藉「江韓會」廣泛交換意見，聚焦出一些重點，趕快行動。

佛教界聞人、高雄光德寺住持淨心老和尚上個月辭世，寺方今天上午舉行圓寂讚頌會追思，江啟臣與韓國瑜一同現身弔唁，前總統馬英九、前副總統吳敦義、總統府秘書長陳菊、內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲及前高雄縣長楊秋興也先後到場弔唁。

關於今天的「江韓會」內容，江啟臣接受媒體聯訪表示，雙方會廣泛針對高雄市政和地方跟中央爭取的資源交換意見，討論黨中央及立法院黨團如何跟高市府合作。

江啟臣表示，會通盤了解韓國瑜及高市府在最近武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例實施後，可能遇到的落差及需求等問題，也會一併了解其他國民黨執政縣市狀況，擬在最短時間邀集藍營15個縣市代表開會。

他指出，這次通過的紓困條例評估上，可能跟實際需求還是有落差，比如媒體報導金門縣政府有其他需求，所以今天也會跟韓國瑜交換這部分的意見，要談的事情非常多、非常廣，希望今天談完有一些聚焦重點出來，重點是要趕快行動。

另外，對於國民黨不分區立委張育美日前的質詢內容惹議，是否進行微調，江啟臣則指出，已請立院黨團了解個別委員質詢的狀況，希望黨籍立委能多讓國人看到民眾期待的專業問政，就是能接地氣並反映民意，再藉由黨的橫向支援、分享、溝通來強化問政。

不過，江啟臣及韓國瑜最後面對媒體追問「江韓會」的時間及地點時，兩人都未正面回應，僅強調「會再跟各位報告」。（編輯：洪學廣）1090315