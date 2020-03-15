國安局解密期限將至 3月底全數移轉檔案局

（中央社記者游凱翔台北15日電）針對促轉會徵集、選定檔案，總統蔡英文2月28日指示國安局一個月內完成解密；國安局今天表示，除涉及情報來源、管道、身分等資料將遮蔽，其餘無涉密檔案將在3月底前移轉檔案局。

總統蔡英文2月28日出席二二八事件73週年中樞紀念儀式致詞時表示，轉型正義的工作必須繼續，林宅血案和陳文成命案，要以「最大開放，最小限制」的原則，開放社會大眾閱覽和運用。總統也要求國安局針對促轉會所徵集、選定檔案，一個月內完成解密。

一個月的期限將於3月28日到期，外界關心進度為何。

國家安全局今天表示，去年7月政治檔案條例公布施行後，國家發展委員會檔案管理局徵集選定政治檔案，總計176案634卷、約14萬頁，目前針對已解密檔案，國安局已秉持總統「最大開放、最小限制」原則指示開放應用。

國安局指出，「林義雄宅血案」及「陳文成命案」等檔卷，已於去年底全數解密，並移轉檔案局作為國家檔案存管，以供有權調用的機關應用。至於部分學者認為閱覽應用受限，國安局已逐案檢討縮小限制範圍。

國安局表示，目前除了涉及情報來源或管道、情報人員身分，以及國際情報合作內容的機密檔案約500多頁資料將遮蔽，其餘無涉密檔案將於今年3月底前移轉檔案局。（編輯：黃國倫）1090315