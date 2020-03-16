柯文哲談緋聞事件感到慚愧 要求黨部檢討調整

（中央社記者范正祥台北16日電）民眾黨最近爆發緋聞事件，黨主席柯文哲今天致黨員信表示，黨已經做了處置。「我在媒體前說：一開始聽到這個消息時錯愕，然後慢慢生氣起來。但事情過了2天，冷靜的想，更多的情緒是慚愧」。

他表示，民眾黨對於工作與私領域的分際，需要再做更明確的規範。他也要求黨部檢討，並作必要的調整。

柯文哲在寫給黨員的信中也指出，這一年來，幕僚們常提醒他，有所謂「掉粉」現象，甚至「柯粉」轉「柯黑」；他也會深自檢討，繼續完善黨內制度，繼續為改變台灣的政治文化努力。

擔任民眾黨主席的台北市長柯文哲今天親筆署名寫信給黨員，回應近期風波，這封信只有寄給黨員，沒有在其他社群平台上曝光。

在信的內容一開始，柯文哲指出，去年8月6號，「我們成立了台灣民眾黨，成立之後緊接著選戰。許多人跟著我們一起努力，代表黨參加選舉。現實情況險惡，也缺乏政治歷練，跌跌撞撞中，大家咬著牙完成黨的第一次選戰。選後至今我們都還在逐項的檢討選戰中的缺失及改進方案。」

柯文哲表示，「我希望台北好，台灣也要一起變好。」

柯文哲指出，關於最近的緋聞事件以及後續的負面選戰風波，張益贍在台北市文化基金會工作，那個職位需要公關、協調、掌握社會脈動，張益贍的能力是適當的。然而，事情發生後，文基會的差勤管理、預算使用也引發批評，已要求文化局提出檢討報告，預計2週後會向社會大眾說明改進作法。

柯文哲指出，「對於王姓議員所張貼的Line群對話，若為事實則與民眾黨強調的正直誠信格格不入」，這是黨內立即做出黨紀懲處的原因。

他表示，在選戰過程中，發現黨內參選人跟競選作業同志對於黨理念並不是非常熟稔，因此在選後黨已經開始辦理「國家治理學院」，要求黨職人員先來上課強化共同的信念。

柯文哲指出，對於涉入緋聞事件的民眾黨助理蔡宜芳的處置，很多黨員認為處罰太輕，但對於年輕人，很多政治的分際並不了解，黨也要負一定的責任。

他表示，自己曾經說，人生都是意外。但是，台北市的進步不是意外，是辛苦工作、反省改進換來的。

柯文哲表示，對他來說組黨雖然有些意外；民眾黨發生緋聞或許是意外。但民眾黨不管在立法院或黨務發展的表現，不會是意外，一定是辛苦工作、反省改進換來的。

他指出，黨籍立委，都很努力地在立法院提案並監督行政部門。特別是在武漢肺炎的衝擊下，在公衛防疫、經濟振興、甚至長期的國土規劃、財政健全，都積極的推出方案。

在寫給黨員的信裡最後，柯文哲表示，「我們希望，因為有民眾黨，立法院更強，台灣更建全發展。心存善念，盡力而為。我們繼續努力。」（編輯：蘇龍麒）1090316