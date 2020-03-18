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台灣武漢肺炎單日增23例 疫情進入境外移入高峰期
首頁 / 政治

立委憂防疫洗手用水量大 水利署掛保證沒問題

最新更新：2020/03/18 14:29

（中央社記者郭建伸台北18日電）防疫期間政府呼籲民眾多洗手，但立委關心水量是否充足。水利署長賴建信今天在立法院備詢表示，台灣2300萬人每天多洗手10次，會消耗48萬噸用水，不過總量管制用水充足，勤洗手沒問題。

立法院經濟委員會今天審查109年度經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金，由於現在台灣進入枯水期，立委也關心如果政府宣導勤洗手，用水量是否充足。

民進黨立委邱議瑩質詢指出，防疫期間倡議大家要勤洗手，如果全國民眾每天多洗手10次，每次洗手20秒，每天將消耗48萬噸；高雄的農田水利會已開始輪灌，伏流水量也遠低於歷史紀錄。邱議瑩詢問賴建信，民生、工業、農業用水是否能維持正常。

賴建信表示，11月到4月是台灣的枯水期，但水利署有民生、工業、農業，甚至是防疫用水，依照數據分析，確實台灣2300萬人每天多洗手10次，每天會消耗48萬噸用水。

賴建信說，水利署總量管制及節省、調度的水量每天約180萬噸，遠大於防疫的水量，強調勤洗手沒有問題。

賴建信也提到，時序進到枯水期下半段，但農田輪灌也已超前部署，從去年6月開始已開了28次會議，讓去年9月至今只有5到7成的入水量，卻還能穩定供應。

邱議瑩追問，是否需要施行人造雨。賴建信說，只要有鋒面接近台灣中北部，水利署就有做好人工增雨準備，今年已實施過兩次人工增雨。（編輯：林興盟）1090318

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