韓國駐台代表：韓媒籲政府借鏡台灣防疫經驗

（中央社記者范正祥台北18日電）韓國駐台代表姜永勳今天拜會立法院長游錫堃時提及，在武漢肺炎疫情的肆虐下，韓國媒體呼籲政府要借鏡台灣防疫經驗。

姜永勳一行到立法院拜會游錫堃，立法院秘書長林志嘉、顧問洪慈庸等人在場。

游錫堃指出，台灣與韓國不管在經貿、學術、觀光、文化等面向關係都相當密切，2019年雙方觀光客合計約有245萬人次；雙邊貿易總額高達346億美元，韓國是台灣的第5大貿易國、台灣是韓國的第6大貿易國，可見台韓互動頻繁。

他表示，台灣和韓國的民主化進程有相當類似的經驗。1980年代的亞洲，台灣、韓國及菲律賓都曾為對抗政府的極權行為而上街頭，爭取人民在民主自由的社會中應享有的權利，這段歷史對東亞地區的和平穩定發展有很大的貢獻。

游錫堃也提到，關於武漢肺炎疫情蔓延，全球都在防疫的非常時刻，台灣與韓國未來可在防疫領域多多交換經驗，共同對抗武漢肺炎。

姜永勳致詞時恭喜游錫堃高票當選立法院長，並表示，對於台灣及韓國的民主化歷史很感同身受，因為他自己就是在1980年代民主化浪潮下的大學生，特別藉此感謝游錫堃身為民主前輩為現在的年輕人所做出的犧牲與奉獻。

姜永勳指出，台韓因共享民主自由價值，且重視民意，雙方國會議員都不分黨派協力合作，也期待在韓國4月中旬的期中選舉結束後，能夠有機會促成台韓兩方的國會交流。

他並提及，台灣和韓國對外出口依賴度都很高，在武漢肺炎疫情的肆虐下，韓國媒體也呼籲政府要借鏡台灣防疫經驗，希望台韓雙方能夠盡速想出配套措施，特別是在維持經貿關係上，在抗疫期間也能逐漸恢復各項交流活動，以因應隨後會面對到的國際經濟問題。（編輯：郭萍英）1090318