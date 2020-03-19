總統：維持經濟動能金融安定 政府已超前部署

（中央社記者余祥、溫貴香、葉素萍台北19日電）武漢肺炎疫情蔓延，總統蔡英文今天表示，因應疫情衝擊，對於維持經濟動能、產業振興和金融安定，政府已做了超前部署；近日台股重挫，難免引起不安情緒，但國安基金將密切注意並即時因應。

蔡總統下午偕同副總統陳建仁在總統府敞廳發表談話，蔡總統表示，為了因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的衝擊，對於經濟動能的維持、產業振興和金融安定，政府也都做了超前部署。

在產業紓困與振興方面，總統說，除了運用新台幣600億元防疫特別預算，加速落實產業的紓困，政府還有約400億元移緩濟急的預算及各項基金，總計約1000億元可以投入紓困與振興經濟計畫，也不排除在必要時，進一步擴大支出規模，全力穩定國內產業，以及提供從業人員適足的照顧。

蔡總統說，對於這一次受到衝擊最深的觀光及交通產業，尤其是航空相關產業的紓困與振興，將專案處理。除了特別預算內近200億元的規模以外，會再另行籌措100億元，總共提供300億元規模，協助業者渡過難關，這些預算也會協助航空業者取得超過500億元規模的融資。

另外，蔡總統說，將會由「前瞻基礎建設計畫」編列300多億元，協助觀光及交通產業的業者轉型與長期發展。

在強化經濟成長動能方面，蔡總統說，已經要求行政院，在最短時間內落實政府部門及國營事業的投資與採購，今年馬上可以投入資本門的投資，預算準備已經達到8700多億元。

蔡總統說，也要加速推動包括前瞻基礎建設計畫等擴大內需計畫；並且全力協助民間加速投資。

至於台商回流及投資台灣方案，蔡總統說，到現在為止，累積的計畫投資金額，已經超過9000億元，其中從去年開始執行，到今年底的投資，會執行達5000億元的規模。

蔡總統表示，他也請行政院盤整邊境管制對於各項商務往來及投資，可能產生的一些影響，並且有效處理這些問題，使商業和投資可以順利進行。

在確保金融安定方面，蔡總統說，近日台股重挫，難免引起市場不安的情緒，但台灣的經濟基本面很好，資金也很充沛；政府已經採取了實際行動，維持匯市穩定與股市動能，國安基金也密切注意國際金融市場的動態，可以即時因應。所有的資源，也已經在戰備狀態，政府也會隨時召開高層財經應變會議，因應外部快速的國際財經情勢變化。（編輯：林興盟）1090319