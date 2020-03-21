金融時報：台灣指控WHO 漠視對武漢肺炎早期示警

（中央社記者戴雅真倫敦20日專電）英國「金融時報」今天報導，台灣指控世界衛生組織（WHO）漠視台灣對於2019年冠狀病毒疾病可能人傳人的早期警示，WHO沒有向各國通報，因而延誤全球對疫情的因應。

這篇訪問副總統陳建仁與台灣衛生官員的報導指出，台灣早在去年12月底即警告WHO有關武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）具有人傳人風險，但這項示警卻沒有被告知其他國家。

報導表示，WHO與中國的關係在過去就曾遭到批評，即使中國地方官員被指在一開始隱匿疫情，WHO仍對北京有關新型冠狀病毒疫情的處理充滿溢美之詞。

台灣官員表示，台灣的醫生從中國同事聽說當地醫護人員身體不適，顯示病毒有人傳人跡象。台北方面隨即於去年12月31日同時向國際衛生條例（IHR）及中國衛生當局通報。

然而，IHR與中國衛生當局並未將這項警告與其他國家分享。陳副總統表示：「IHR內部網站有一個提供所有國家共享流行病及因應作為資訊的平台，而我國（衛生福利部疾病管制署）分享的訊息並未被上載到該平台。」

他指出：「WHO無法獲得第一手訊息，並從中研究和判斷新型冠狀病毒是否會人傳人，導致延遲對外宣布此病毒會人傳人，錯失對中國乃至全世界提高警戒程度的機會。」

陳副總統為公衛專家，在台灣爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情期間臨危受命，擔任衛生署長。

WHO直到今年1月中旬仍稱新型冠狀病毒「有限度」人傳人，中國衛生單局直到1月20日才證實病毒會人傳人。

報導說，WHO被問及對這些相關評論的看法時表示，WHO需要各方信任WHO會「針對敏感議題進行坦率且開放的討論」，且為了確保能夠坦承的討論，有時需要尊重這類溝通的機密性。

WHO在2月中旬派國際專家前往中國了解疫情，9天行程共有12名WHO專家和13名中國官員參與。

帶團的加拿大流行病學家艾沃德（Bruce Aylward）形容這趟行程過程「非常棒」，但他也向「金融時報」表示，雙方針對報告內容「來回多次」。

他表示，中國衛生官員不想形容病原為「危險」（dangerous），認為這個術語是用來指死亡率較高的疾病。

艾沃德表示，中國衛生官員也拒絕在報告提到如何避免發生「第二波」（second wave）疫情的形容，因此雙方妥協，改用「激增」（a surge）或「再起」（resurgence）來形容。（編輯：陳惠珍）1090321