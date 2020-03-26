蘇貞昌肯定部會勇於突破 用創意平息搶購潮

（中央社記者顧荃、王承中台北26日電）行政院長蘇貞昌今天在行政院會中表示，經濟部、農委會用創意影片平息搶購潮，肯定各部會勇於突破；他也勉勵愛台灣就是要建立典章制度，成為各個領域「登月的第一人」。

蘇貞昌表示，國內確診案例18日大增，民眾看到別的國家在搶購民生必需品，於是也跟著到大賣場搶購。他19日院會一講完，20日、21日經濟部部長沈榮津及農委會主委陳吉仲就馬上錄製影片，用生產線實況說明衛生紙、泡麵、罐頭生產充足，也開糧倉說明台灣米庫存滿滿，蔬果、豬肉量也都很充足，歡迎民眾一起來買。

蘇貞昌說，從這兩支影片及外界的評價，他勉勵團隊勇於突破，首長面對問題、把握時機，迅速回應；平時就要跟主管產業有良好的交陪互動，人家有困難時，你曾經幫人一把，你有求於人時，人家才會願意挺身而出。官員不只要會做事，也要會用創意溝通，與其用發乾稿，不如直接用影片現身說法，讓民眾眼見為憑。

蘇貞昌舉例，像是逆勢操作「貨很多，儘量買」、「我們不怕你來買，只怕你不買」，一句話就懂的，比一堆文字、數字，更容易讓民眾瞭解；自己講也不如讓廠商講，拉畫面到真實現場，請負責生產、供貨的廠商直接來說。

蘇貞昌並說，愛台灣就是要建立典章制度，像是講到登陸月球，世人只會記得阿姆斯壯；賈伯斯發明iPhone，它不只是一支電話，更改變人類的生活模式與生活體驗。

蘇貞昌指出，例如他29年前當屏東縣長時，到台北市忠孝東路的頂好廣場前推銷黑珍珠（蓮霧），如果不是他北上推銷農產品，現在屏東的農民可能還繼續在屏鵝公路路邊沿街叫賣。

他說，他從小愛爬樹，長大也愛種樹，「只有禿頭最知道，冬天風吹很冷、夏天太陽曬很痛」，因此當屏東縣長時，在屏鵝公路「種樹百里」，當台北縣長時，「8年8百萬棵樹、種樹要包活」，14年前當行政院長時，也早要求過農委會林務局，頭髮要掉沒有辦法，但樹要種活是有辦法的，種樹做好事，讓台灣留下好森林，「地球不禿頭，就不會有土石流。」

他表示，舉這些例子，是要讓首長們知道，什麼是「愛台灣」，就是在位子上，帶著團隊，用更多的主動與創意思考，為人民謀福利，立下可長可久的典章制度，成為各個領域「登月的第一人」，這就是愛台灣。（編輯：黃國倫）1090326