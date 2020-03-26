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促轉會：威權時期可在無罪判決下 沒收人民財產

最新更新：2020/03/26 21:10

（中央社記者游凱翔台北26日電）促轉會今天表示，威權統治時期，可在無罪判決下沒收財產，甚至同罪的兩名被告因財產多寡不同受不同刑罰。前總統蔣中正相當關切沒收進度，曾兩度發布代電要求從速處理。

促進轉型正義委員會今天在臉書粉絲團上表示，現行刑法上「沒收」，是依「刑法」規定，指的是違禁物、供犯罪所用或犯罪預備物、犯罪所生物、犯罪所得等。

但促轉會表示，威權統治時期剝奪了憲法所保障的財產權，使得犯同一罪的被告，因為個人財產多寡不同，受到不同程度的刑罰，導致侵害平等權的情形。

促轉會說，蔣中正對於沒收財產體制的執行相當關切，從現有檔案上可看到民國45年間，國防部向蔣中正說明各軍法機關歷年沒收財產處理情形；46年9月、47年4月，總統府更兩度發布代電，要求未結部分從速處理呈報。

針對促轉會將如何恢復受難者權利、補賠償，促轉會指出，依促轉會委託研究案的研究成果，目前可確定遭刑事裁判宣告沒收財產者至少有1640人；其中，可確定有145人受執行。

而同一委託研究案也就沒收財產執行的內容、沒收財產權利回復的政策參考外國立法例進行研究規劃。促轉會正以該研究成果為基礎，繼續彙整相關資料與評估政策、立法建議，期能平復司法不法所造成權利侵害。（編輯：蘇志宗）1090326

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