計程車司機憂疫情衝擊 賴清德臉書宣傳政府補助

（中央社記者葉素萍台北29日電）交通部將在4月至9月期間，以加油卡方式補貼計程車每輛每月2000元額度，若當月未用完，可持續累積到今年底前使用完畢；準副總統賴清德今天透過臉書宣傳此政策，盼讓所有計程車司機了解。

賴清德今天透過臉書貼文指出，過去他常搭計程車，每次都會跟運將大哥大姐們聊天，深知計程車業者的辛苦。幾天前，在台南高鐵站遇見一位排班計程車司機向他反應，政府因應武漢肺炎疫情對經濟的衝擊，會以里程數補助計程車司機，但是因為沒有客人，根本跑不到要求的里程數，因此補助看得到領不到。

賴清德說，後來，他向交通部長林佳龍反應，理解到，其實這次疫情紓困補貼是用接地氣又方便的方式進行，也就是說，交通部將在今年4月至9月期間，以加油卡的方式補貼計程車每輛每月新台幣2000元額度，若未於當月使用完畢，還可以持續累積到今年年底前使用完畢。

他說，深怕計程車司機們還不知道，因此將內容貼出，讓所有計程車司機了解。「當天那位大哥，希望你有看我臉書，趕快去申請計程車加油卡，讓補助看得到、領得到！」

另外，賴清德提到，他也和林佳龍進一步討論，計程車屬交通運輸業，也是觀光產業的一環，受到疫情很大的影響，尤其司機本來生活就辛苦，養家活口的司機，常常一天開車10小時以上，現在因為疫情，生意沒了，生活必然陷入困境，林佳龍也深知大家的辛苦，交通部會持續研究對策，更進一步協助計程車司機度過此波難關。（編輯：黃國倫）1090329