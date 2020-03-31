肺炎防疫 蘇貞昌：社交距離不是規範家人

行政院長蘇貞昌（前）31日上午在立法院受訪表示，社交距離是社交，「不是規範家人」。指揮中心會在專家建議下訂出規範、指引，希望國人能遵守，保護個人、讓社會更安全。中央社記者施宗暉攝 109年3月31日

（中央社記者陳俊華台北31日電）行政院長蘇貞昌今天說，社交距離是社交，「不是規範家人」，他前幾天才和家人擠在一起唱生日快樂歌；指揮中心會在專家建議下訂出規範、指引，希望國人能遵守，保護個人、讓社會更安全。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中29日說，防疫下一步考慮對沒有維持社交距離者開罰。民進黨立委蘇巧慧昨天在立法院質詢時也建議衛生福利部，應該在春假前訂定春假生活指引，讓民眾在接下來連假生活與社交有所依據。

會前媒體詢問，清明連假時家庭聚餐不可免，蘇貞昌與女兒是否也要「梅花座」。蘇貞昌說，「沒有，前幾天才擠在一起唱生日快樂」，社交距離是社交，不是規範家人，社交常常有不明的人，什麼情況不了解，所以要指引大家保持距離。

蘇貞昌說，這是保護個人、也保護大家安全，指揮中心會在專家建議下訂出規範、指引，希望國人遵守規範，讓社會更安全，減少負擔。

另外，交通部長林佳龍向府院高層爭取，擬比照紓困觀光業做法，對面臨生計問題的計程車及遊覽車駕駛，每人每月補助新台幣1萬元，連續補助3個月。但行政院表示，目前全案尚未定案。

蘇貞昌表示，因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發展嚴峻，受困的人民、企業、產業各方面都影響很大，總統蔡英文特別指示要從各方面考量，一定要雨露均霑，現在正盤點各方面，希望加大、加快，確定時再向國人同胞報告。（編輯：林興盟）1090331