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金馬澎三離島立委聯合質詢 肯定政府防疫表現

最新更新：2020/03/31 10:22

（中央社記者范正祥台北31日電）立法院會今天繼續進行施政總質詢，金門、馬祖、澎湖3離島立委陳玉珍、陳雪生及楊曜在聯合質詢時，一致肯定政府防疫表現，也向中央流行疫情指揮中心表示敬意。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，金門縣選出的國民黨立委陳玉珍說，中華民國在全球疫情這麼嚴重的情況下都還維持很低的確診和疫情擴散，她要對全體參與防疫官員的辛苦表示肯定。

連江縣選出的國民黨立委陳雪生表示，防疫工作非常辛苦，行政院長蘇貞昌帶領中央流行疫情指揮中心防疫作戰，成績表現非常好。

澎湖縣選出的民進黨立委楊曜指出，整個內閣因應這次武漢肺炎，防疫獲得國人高度肯定，相關部會也都展現內閣的實力，展現蘇內閣的戰鬥力，非常不簡單。

對於金門、馬祖、澎湖3離島立委肯定政府防疫表現， 蘇貞昌答覆時表示感謝，他說，這是大家努力，也是立法院的支持。

此外，3位立委聯合質詢時也反映，離島與與本島的特性不同，包括觀光業在內受到疫情的衝擊比本島大，建議政府對離島的紓困與補助可以考慮加碼。（編輯：郭無患）1090331

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