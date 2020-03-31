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防疫保持社交距離 蘇貞昌：不是第一步就開罰

最新更新：2020/03/31 12:18

（中央社記者郭建伸台北31日電）中央流行疫情指揮中心近日將提出社交距離指引，行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢時說，社交距離罰則跟民眾居家檢疫趴趴走不一樣，「不是第一步就要處罰」，雖然新加坡很嚴厲，但政府不會第一步就處罰。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席。

民進黨立委林楚茵今天質詢時，關心武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫社交距離指引何時出爐，如果民眾沒辦法維持社交距離該怎麼辦。

蘇貞昌說，中央流行疫情指揮中心有專家團隊研判訂定社交距離指引，大約是一個手臂距離，主要是針對公共場合社交，不是家庭內的準則；疫情中心訂出指引後，將正式向國人同胞報告。

林楚茵追問，指引中是否包含罰則。蘇貞昌表示，他昨天主持口罩會議時有提到社交距離問題，強調是先訂出指引，處罰不是第一步。

蘇貞昌表示，這段期間發現台灣人很有水準，民眾都知道照步驟做，甚至不守規矩、居家檢疫時仍趴趴走的人，還被千夫所指。他說，相信訂出社交距離規範後，民眾都會遵守。

蘇貞昌說，社交距離跟居家檢疫時趴趴走不一樣，不是第一步就要處罰，雖然新加坡的社交距離規定很嚴厲，但政府「沒有第一步就要這樣」。（編輯：林興盟）1090331

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