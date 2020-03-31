朱立倫：疫情衝擊經濟 政府要做好萬全準備

（中央社記者余祥台北31日電）對於武漢肺炎疫情，前國民黨主席朱立倫今天表示，全世界對疫情可能造成的經濟衝擊都是超前部署，中央和地方政府也應小心面對，恐怕今年到明年經濟負成長，政府要做好萬全準備。

朱立倫今天以銀光未來創新協會創辦人身分，出席宜蘭老花眼鏡推廣記者會。

朱立倫接受媒體聯訪時針對武漢肺炎疫情表示，目前進入第二波，但可能有第三波，一定要非常小心謹慎，但除了疫情，他也很擔心經濟危機。

朱立倫說，全世界對於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）可能造成的經濟衝擊，都是超前部署，大規模的支持企業，避免造成失業，我們的中央政府和地方政府應小心面對，未來不只有交通、旅遊、觀光業等會受到衝擊，很多產業也會面臨供應鏈斷鏈問題。

朱立倫說，台灣與歐美等先進國家相比，在整體資源投入上，比例微乎其微，最少要提升10倍至20倍的資源；對於產業，直接現金補助是必然，但對於中小企業供應鏈斷鏈危機也要做好準備工作。

至於國人寄送口罩給海外家人的議題，朱立倫說，中央政府終於有正面的回應，希望持續努力，讓海外國人也可以受到保護。

前行政院長郝柏村昨天過世，朱立倫說，郝柏村是他敬重的長者，一生為保衛中華民國努力，雖然是福壽全歸，但還是令人不捨，無論是何種政治意識形態，都應對郝柏村表達敬意；也希望家屬節哀。（編輯：黃國倫）1090331