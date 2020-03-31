台灣助拉美友邦抗疫 各大醫療院所助攻

（中央社記者陳韻聿台北31日電）武漢肺炎蔓延全球，外交部今天說，為強化拉丁美洲與加勒比海地區友邦的抗疫能力，經外交部協調，台大、北榮、馬偕、奇美等醫院陸續以召開多方視訊會議等方式，落實「台灣能夠幫忙」理念。

外交部下午透過新聞稿指出，全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，為協助拉丁美洲與加勒比海地區友邦強化抗疫能力，外交部與奇美醫院、國泰綜合醫院、亞東紀念醫院、台北榮民總醫院、台大醫院及台北馬偕紀念醫院通力合作，分別以遠距形式分享台灣因應疫情的實務經驗與醫院防疫管理作法。

外交部指出，昨天晚間9時，奇美醫院首席醫療副院長林宏榮率領醫療團隊與貝里斯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁等4國的衛生部高階官員及重要醫療院所人員舉行防疫多方視訊會議。

外交部說，出席的各國重要代表包括貝里斯衛生部次長高喬治（George Gough）、聖露西亞衛生部副次長丹妮爾（Jenny Daniel）、聖克里斯多福及尼維斯最大醫院JNF醫療長威爾金森（Cameron Wilkinson）、聖文森及格瑞那丁中央醫院執行長華特絲（Grace Walters）等人。

此外，外交部說，經大使館與國際合作發展基金會安排、運用既有公衛醫療合作計畫，國泰綜合醫院20日與巴拉圭疾病管制局等單位舉行防疫視訊會議，協助提升巴拉圭疫情管控知能。亞東紀念醫院明天也將與尼加拉瓜衛生部官員以遠距會議形式分享台灣防疫經驗及作法。

外交部指出，台北榮民總醫院依據聖克里斯多福及尼維斯的防疫需求，遠距協助完成檢閱其國家防疫行動方案及準則。台大醫院及台北馬偕紀念醫院則分別就地強化對瓜地馬拉和聖文森及格瑞那丁兩國醫護人員的防疫宣導，協助友邦制定有效防疫政策。

外交部重申，台灣期待能與國際社會共同解決武漢肺炎疫情擴散等全球健康問題，盼國際社會體認「人人要健康，台灣能夠且正在幫忙」（Health for all, Taiwan can help and Taiwan is helping）。

另外，對於日本內閣官房長官菅義偉昨天在記者會上感謝台灣駐秘魯代表處協助日籍民眾離開秘魯，外交部發言人歐江安表示，代表處安排的包機除載運台籍民眾，還有日本、美國、新加坡和馬來西亞的國民共乘，外交部對於代表處與各國通力合作，使包機順利於29日起飛並於同一天安全降落美國邁阿密表示欣慰，此一成功國際合作實例彰顯台灣落實參與世界衛生組織（WHO）推案的核心理念「人人要健康，台灣能夠幫忙」（Health for all–Taiwan can help）。（編輯：蘇志宗）1090331