陳建仁籲保持社交距離 讓台灣早日脫離疫情

（中央社記者葉素萍台北31日電）副總統陳建仁今天呼籲民眾，確實依照中央流行疫情指揮中心的指引，遵行保持社交距離的各項措施，讓台灣能夠早日脫離武漢肺炎疫災的威脅。

公衛專家出身的陳副總統今天透過臉書貼文，並以數字試算說明「保持社交距離對管控武漢肺炎疫情的重要性」。

他說，在沒有治療藥物和疫苗的情況下，人傳人的傳染病會很快地呈指數增加而快速擴散，唯一有效管控疫情的方法，就是透過隔離檢疫來降低接觸率。有效接觸率高，病例數會驟升驟降，流行很快就結束；有效接觸率低，病例數會緩升緩降，流行會持續較長時間。

陳副總統指出，中央流行疫情指揮中心最近呼籲全民共同努力，透過「保持社交距離」來緩和流行曲線的驟升驟降，以爭取時間等待疫苗及抗病毒藥物的上市。保持社交距離的措施很多，包括確定病例隔離治療、密切接觸者隔離檢疫、高危險群自主健康管理、學校停班停課、減少不必要群聚活動、封城鎖國等。

他說，當然，全國禁止外出將使經濟活動受到嚴重的限縮，並會帶來經濟的蕭條，因此，如何準確拿捏，對各國政府都是一大考驗。

陳副總統提到，截至3月31日台灣共有322名武漢肺炎確診病例，其中276名境外移入、46名本土病例。目前38名本土病例可以追溯到感染源，屬於家族、職場、醫院或學校內傳染，只有8名無法追溯到感染源。零星的本土病例並未建立連續的傳染鏈，因此並沒有出現本土病例呈指數增加的流行曲線。

他說，全球疫情依然嚴峻，希望國人除了做好自主健康管理，養成勤洗手及必要時戴口罩的衛生習慣之外，也都能確實依照中央流行疫情指揮中心的指引，遵行保持社交距離的各項措施，讓台灣能夠早日脫離武漢肺炎疫災的威脅。（編輯：蘇志宗）1090331