陳美伶：國發會員工遊11景點須回報 自主健康管理

（中央社記者陳俊華台北6日電）國發會主委陳美伶今天說，昨晚就通報國發會內部人員，過去4天曾到訪11個熱門景點者都必須回報，並做好自主健康管理、定時量體溫，只要有不舒服，就得在家上班。

中央流行疫情指揮中心為了避免疫情擴散，在4日發送2則「國家級警報」，提到11個台灣熱門風景區與景點，包括屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街以及雲林北港朝天宮。

立法院經濟委員會今天審查109年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分，關於行政院主管的行政院國家發展基金、離島建設基金及花東地區永續發展基金，邀請國家發展委員會主委陳美伶列席。

陳美伶會前受訪時表示，國發會昨天晚上就通報所有人員，如果過去4天連假曾到訪11個熱門景點遊玩的人必須回報，並要定時量體溫、做好自主健康管理，只要有不舒服，就啟動在家上班。

陳美伶說，因為國發會本來就有彈性上班機制，還是可以善用；她同時也要求做好自主管理、量體溫，有任何不適都要留在家裡、完成通報。

至於異地辦公的模擬，陳美伶表示，這事前就已經規劃完成，且3個星期前就已經做過一次演練。（編輯：紀淑芳）1090406