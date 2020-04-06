頒褒揚令給郝柏村 民團籲蔡總統應三思

（中央社記者葉素萍台北6日電）台灣民間真相與和解促進會等民間團體今天指出，前行政院長郝柏村歷來言行，不僅對民主沒有貢獻，還屢屢發表反對民主、崇尚威權的言論，對於頒褒揚令給郝柏村一事，總統蔡英文應三思。

郝柏村去世，總統蔡英文日前表示，郝柏村對國家有貢獻，尤其八二三砲戰期間，對國家貢獻很大，「所以褒揚令是理所當然的事情」。前國民黨副主席郝龍斌則說，原則上不會主動申請褒揚令，但若總統府主動聯繫，家屬會再討論。

台灣民間真相與和解促進會、台灣人權促進會、台灣共生青年協會、陳文成博士紀念基金會、蔡瑞月文化基金會、鄭南榕基金會今天發出共同聲明，呼籲蔡總統三思。

共同聲明質疑，「郝柏村對台灣民主有功嗎？」從郝柏村歷來的言行，不僅對民主沒有貢獻，還屢屢發表反對民主、崇尚威權的言論。例如在2011年出席中央軍事院校校友總會活動時，強調「沒有過去的戒嚴，就沒有今天的自由民主」，將今日的民主成果歸功於戒嚴，違背常識的認知令人震驚。

共同聲明指出，郝柏村談白色恐怖，說是「為了保衛台灣」，對過去的人權迫害未稍反省，並為蔣介石的歷史評價抱屈。郝柏村力圖為獨裁者辯護、粉飾國家暴力，甚至支持威權手段剝奪個人自由、尊嚴與生命，是轉型正義最需要檢討的對象。

共同聲明表示，郝柏村反對台獨、支持統一，原本是個人的國族認同，可不予置評。但郝柏村擔任行政院長時曾表示，懲治叛亂條例廢止，不表示台獨無罪；郝柏村捍衛特定國族認同、打壓言論與思想自由，無異於危害民主與人權。

民間團體指出，郝柏村一生反民主、反自由、反人權。如此崇尚威權體制、護衛獨裁壓迫的郝柏村，如何能符合褒揚條例所要求「國民立德、立功、立言，貢獻國家，激勵當世，垂之史冊，昭示來茲」的標準，籲請蔡總統三思。

民間團體期待促轉會能承擔責任，建議就從「蔡英文總統是否應該頒予郝柏村褒揚令」開始，帶領台灣民眾進行公共討論、推展轉型正義觀念，促使台灣的民主文化往前邁進。（編輯：蘇志宗）1090406