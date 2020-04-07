藍委籲發現金紓困 蘇貞昌：過去效果並不好

（中央社記者陳俊華台北7日電）國民黨立委建議政府應直接發放現金，解決民眾基本需求。行政院長蘇貞昌今天說，過去發現金的效果並不好，有些人會消費，但也有人存起來；政府會依行業規劃，盼用最有用方式讓產業走出困境。

行政院日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，加碼特別預算新台幣1500億元，國民黨立法院黨團昨天呼籲，應直接發放現金，來解決民眾基本的需求，也能讓台灣經濟注入穩定活水。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌與內閣官員列席備詢。

蘇貞昌會前受訪時表示，基於過去發現金效果並不好，政府並沒有採取這種最方便、發現金一發了事，反而更認真一個一個行業規劃，一步一步希望能雨露均霑、立竿見影，用最有效方法，不但錢花下去還能誘引消費，刺激、帶動更多產業振興、走出困境。

蘇貞昌說，這一切其實政府更忙、更辛苦，但希望更有效；如果只有發現金，固然可能有人會消費，但也可能有人就把它存起來，以前這樣作法效果不大，所以這次希望用有效的方法帶動消費，讓民眾和產業一起走出困境。

另外，媒體詢問，經濟部補貼小餐廳上架外送平台，表面上可以幫到這些快要倒掉的餐廳，結果是餐廳老闆一毛錢都拿不到。

蘇貞昌表示，相關作業方法都是補助業者，但都是靈活應用，每天就紓困方式不斷向社會報告、也接受各界指教，政府希望做到最好，如果哪些地方還有不夠的，大家反映，政府隨時檢討、精進。（編輯：張均懋）1090407