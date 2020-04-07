安心即時上工計畫下週上路 提供6萬就業機會

（中央社記者溫貴香、顧荃台北7日電）受到肺炎疫情衝擊，勞動部推出「安心即時上工計畫」針對被縮減工時的非典型勞動者提供上工機會，最高補貼新台幣1萬2640元，預計下週、4月中旬上路，提供6萬個就業機會。

勞動部勞力發展署副署長施貞仰下午在行政院紓困振興方案記者會表示，勞動部也正研擬「安心即時上工計畫」，給予被縮減工時的「非典型勞動者」上工機會，補貼最高1萬2640元。

她說，如在便利商店打工者，因疫情關係生意不好，可能1個月原本50小時改為30小時，這些人無法進入減班休息的機制，因此，為這些部分工時者推出「安心即時上工計畫」，也就是拜託地方政府，在地方公部門開發一些職缺，以每個月80小時為限，1個小時158元，來照顧這些部分工時的勞工。

被問到安心即時上工計畫與公共服務擴大就業計畫兩者差別？勞動部長許銘春表示，兩者對象不同、補助條件也不一樣，「安心即時上工計畫」是針對非典型勞工，因疫情影響，正常工時原本80小時，現在只剩40小時，就可以參加安心即時上工計畫，每個小時補助158元，最多80小時，最高補貼1萬2640元。

許銘春說，公共服務擴大就業計畫是針對失業者，這部分是給2萬3800元的基本工資，最多可以領到6個月，對象不同、補助的條件也不一樣。

她進一步說，安心即時上工計畫預計下個禮拜、4月中旬就會上路，包括中央部會、地方政府彙整缺工的情況，勞工從申請到上班不超過5天，且工作地點一定要就近。

她舉例說，在屏東的勞工向屏東縣政府申請後可以馬上上工，工作內容可能與防疫相關，例如進出辦公場所都要量額溫，這部分可由安心即時上工的勞工負責，或者針對居家檢疫或居家隔離者，需要打電話關懷，村里幹事反映工作負擔太重，也可以由安心即時上工勞工來幫忙。

被詢及安心即時上工計畫預估的額度，許銘春說，安心即時上工人數約6萬人，公共服務擴大就業計畫部分約7萬人，合計大約協助13萬勞工。

她進一步解釋，安心即時上工計畫目前中央與地方彙整後的職缺約1.5萬個，但因安心即時上工計畫抓3到6個月，預計工作機會總計是6萬個，初期是1.5萬個，等職缺有一定的量才能上路，讓勞工想要工作可以即時上工。

公共服務擴大就業計畫何時上路，許銘春說，這屬於後面長期的計畫，公共服務擴大就業計畫，是萬一疫情持續而讓失業率比較高的時候才會啟動，目前是超前部署。（編輯：鄭雪文）1090407