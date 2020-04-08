助租屋族度疫情難關 立委籲發緊急租金補貼

（中央社記者王揚宇台北8日電）武漢肺炎疫情衝擊各產業；為保障民眾居住需求，民進黨立委江永昌今天與民間團體共同呼籲，政府應針對疫情期間受解雇、減班減薪影響的民眾，提供「緊急租金補貼」，協助租屋族度過難關。

江永昌今天與OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、台灣勞工陣線秘書長孫友聯、台灣芒草心慈善協會理事長張獻忠、崔媽媽基金會執行長呂秉怡共同召開記者會，說明上述主張。

江永昌說，疫情逐漸嚴峻，對勞動階層衝擊也逐漸擴大，根據勞動部統計，「勞雇雙方協商減少工時」（減班減薪）的事業單位與影響人數，1月中有25家事業單位、941人，但到了3月份，變為308家事業單位、7916人。

為協助租屋族度過難關，與會人士分別說明緊急租金補貼方案內容，包括法源依據為嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，並與住宅法脫勾，不受其年齡、合法房屋、收入分位等限制，以達緊急補貼的用意。

至於補貼金額，他們建議比照當前內政部「整合住宅補貼資源實施方案」的租金補貼方案（依各縣市標準，大約為新台幣3000元至5000元），以便快速與現行租金補貼體系接軌，簡便行政流程。

適用對象部分，要符合下列條件，當前未領取相關住宅補貼（租金補貼、包租代管、社會住宅）者；符合勞動部「安心就業計畫」的受減班休息影響者，或1月15日後領取失業補助者。補貼期間，建議比照勞動部「安心就業計畫」，以6個月為限。

彭揚凱說，「緊急租補」的對象，為受疫情薪資縮減但目前未獲相關住宅補貼的租屋族，與現行租補有所區別，而「緊急租補」因應疫情的臨時性作為，當疫情趨緩即停止辦理，這與依住宅法的常態性租金補貼不同。

江永昌提出補充說明，內政部住宅基金中的單身及婚育租補預算，尚餘1.9億多元，應可做為「緊急租金補貼」方案之用。

江永昌說，受補貼者的資格，也可比照財政部日前公告「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」函令中，「個人」的第2項及第3項要件之一，包括因所服務營利事業機構受疫情影響，向勞工行政主管機關通報實施減班休息者等，並附上住宅房屋租約。（編輯：張均懋）1090408