江啟臣籲總統領導修憲 願參加憲政會議

（中央社記者余祥台北9日電）朝野對於下修青年參政權有共識，但至於其他修憲議題，民進黨認為「要有歷史高度深刻討論」。國民黨主席江啟臣今天表示，整體修憲議題，應由總統蔡英文號召，必要時召開憲政會議，身為在野黨主席，他會願意參加。

18歲公民權修憲案朝野政黨有高度共識，但至於是否會提出18歲公民權以外的修憲議題，朝野則有不同看法；民進黨團總召柯建銘日前表示，「要有歷史高度，來深刻討論其他修憲議題」。

江啟臣今天接受聯合報專訪，談及修憲議題。

江啟臣透過幕僚表示，他對修憲議題高度開放，各種議題都可以討論，但沒有必要因為某些修法內容還未取得共識，就把已有高度共識的修法一併擋著，已有高度共識的，就應該先通過。

至於如果是討論整體修憲，江啟臣認為，可以由總統高度號召，必要時召開憲政會議，身為在野黨主席，他也會願意參加。

由國民黨主席、立委江啟臣領銜提出的「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文草案」，主張將選舉權行使年齡由現行20歲降為18歲，被選舉權參考民法規定20歲為完全行為能力人，由23歲降為20歲。該提案已在3月27日立法院會中付委，交修憲委員會審查。（編輯：蘇志宗）1090409