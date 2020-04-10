歐盟公布台灣口罩抵達畫面 中華民國國旗登官網[影]

（中央社記者唐佩君布魯塞爾10日專電）台灣捐贈歐洲口罩近期陸續抵達，歐洲聯盟除以文字公開高度讚賞台灣外，另也公布華航貨機運載口罩抵達畫面，讓中華民國國旗罕見出現在歐盟官網。

歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）9日晚間在歐盟網站發布新聞稿，表示在當前疫情大流行下，台灣捐贈給歐盟及成員國的部分口罩已經抵達歐洲，將由歐盟緊急協調中心轉交合計100萬個口罩給西班牙及義大利。

隨後歐盟在官網也公布台灣捐贈口罩抵達畫面，畫面看到華航貨機9日降落在盧森堡機場，卸運時出現數個大大掛有國旗及台灣能幫忙（TaiwanCanHelp）布條的貨箱，隨後卸貨工人小心翼翼將貨箱拖至倉儲，由承運的貨車送往義大利及西班牙。

這是歐盟官網罕見刊出中華民國國旗畫面，意義重大。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4月1日曾公開推文感謝台灣以行動展現團結，全球性病毒需要國際團結合作應對。

雷納希克昨天也在歐盟官網公開感謝台灣，強調在此困難時刻，國際合作至關重要，歐盟高度讚賞台灣捐贈歐盟口罩展現團結聲援。（編輯：陳惠珍）1090410