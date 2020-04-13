菲律賓缺醫療物資 台灣將捐30萬片口罩

（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）武漢肺炎疫情延燒，菲律賓急需醫療物資，多個地方政府向駐菲代表處請求提供口罩。代表處今晚表示，台灣第二波人道救援將捐出的600萬片口罩中，30萬片會捐給菲律賓。

菲律賓蘇索岡省（Sorsogon）、大馬尼拉地區奎松市（Quezon）等地方政府，近日向中華民國駐菲律賓代表處請求提供口罩，以解醫護人員燃眉之急。

菲律賓台商總會與台灣同鄉會已捐出5萬片口罩給菲律賓衛生部、多家醫院和地方政府。

中華民國外交部9日宣布啟動第二波國際人道援助行動，將捐出約600萬片醫療級口罩給北歐和中歐、東歐的歐洲聯盟（EU）會員國、美國疫情較嚴峻的州、拉丁美洲和加勒比海國家、新南向政策及其他友好國家。

駐菲代表處今晚發表聲明，宣布將捐贈30萬片口罩給菲律賓，也表示世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指控台灣對他人身攻擊一事毫無根據，要求譚德塞立即更正他的說法，澄清並向台灣民眾道歉。

駐菲代表處引述總統蔡英文臉書（Facebook）貼文表示，台灣向來反對任何形式的歧視，由於長年被排除在國際組織之外，台灣比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。

聲明表示，台灣從2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）大流行學到寶貴教訓，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情出現後，迅速採取有效的預防與積極應對措施，創造出國際社會希望借鑑並廣受認可的「台灣模式」。

駐菲代表處敦促世界衛生組織邀請台灣全面參與所有對抗2019冠狀病毒疾病的會議與機制，並恢復台灣在世界衛生大會（WHA）的觀察員身分。

駐菲代表處表示，若能如此，台灣將能更有效地與全球分享成功經驗，儘快終結這次大流行。（編輯：郭中翰）1090413