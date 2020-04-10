蘇貞昌：一定盡力照顧政治受難者及家屬

（中央社記者陳俊華台北10日電）無黨籍立委林昶佐今天建議，針對政治受難者、遺族應規劃專責療養機構。行政院長蘇貞昌說，他曾在戒嚴時期打拚過，對於這些勇敢的前輩不但要尊敬，還要特別照顧，「一定盡力來做」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席備詢。

林昶佐質詢時指出，台灣的政治受難者超過1萬人，加上家屬就更多，受難者的創傷、療養需要有人照顧；他舉例，有個案曾看到父親被刑求慘死，一開始很壓抑、當作沒事照常生活，但年紀大了以後，常常說要逃亡，最後竟被送去精神病院治療，有時候其實是二次傷害。

林昶佐說，在德國、法國、英國、韓國等，針對政治受難者的創傷，都設有專業療養機構，這是台灣轉型正義比較少提到的部分，希望由促轉會規劃專責機構，與衛生福利部等跨部會，提供受難者、遺族專業照顧。

促進轉型正義委員會代理主委楊翠表示，促轉會協助政治創傷當事人、家屬，有4個部分，第一，培養59名工作者來協助，因為這不只是心理諮商，還要法律、社會福利、社工等跨領域；第二，試行療癒計畫，包含心理治療、藝術治療。

第三，促轉會有做創傷療癒需求訪問，目前收到29個家庭有需求、針對個人生命史、家庭史深入訪問34人，雖然數量不是很多，但每個案件都很深入，對未來要計畫一個比較完整、暴力創傷療癒機制，很有幫助；最後，要推動拍攝短片。

楊翠表示，未來則從3方面計畫，第一，需要個案中心，因為每個人都是獨特、不一樣的；第二，要在地化、可及性，不能叫個案從台東到台北來；第三，要跨領域專業照顧。這3個條件下，未來專責機構或其他機構要同時推動，促轉會正在評估規劃中。

蘇貞昌說，台灣能走到今天，其實是很多勇敢的前輩，當年在不公不義、白色恐怖，甚至中國國民黨一黨獨大，用國家暴力欺壓百姓的年代，「他們堅強站起來，我們才能站在這」，這不應該當作精神病，有的人在當年被迫害的陰影下走不出來，「不但要尊敬，也要特別照顧」。

蘇貞昌也舉例，在電影「私刑教育2」中，有名在療養院的老先生常說一個故事，大家常當老先生是瘋子或亂說話，但最後證明是真的；有很多東西，如果沒有走過那種冤枉、艱苦，不知道那個心情，他剛好在台灣戒嚴時期打拚過，對這些前輩的犧牲，一定用最大的關心，楊翠在這方面也很專業認真，「一定盡力來做」。（編輯：蘇志宗）1090410